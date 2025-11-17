Wall Street abre semana a la baja mientras espera resultados trimestrales de Nvidia

Los principales índices cotizan a la baja en Wall Street al inicio de la jornada del lunes, mientras los inversionistas esperan la publicación de información clave esta semana, incluyendo los resultados financieros de Nvidia del tercer trimestre y el reporte de empleo de septiembre en Estados Unidos.

El promedio industrial Dow Jones se ubica en 47,072.50 unidades, un retroceso de 0.16%, mientras que el Nasdaq Composite baja 0.14% a 22,867.44 puntos, por su parte el S&P 500 pierde 0.20% y se ubica en 6,718.33 enteros.

“Anticipamos que la lectura favorable de los reportes trimestrales y las expectativas de recortes en tasas por parte del Fed, al tiempo que las tensiones comerciales van pasando a un segundo plano, continúen impulsando el apetito por riesgo en la sesión” escribieron analistas de Ve Por Más (Bx+) Casa de Bolsa en una nota de apertura.

Los títulos de Alphabet, empresa matriz de Google, subió 4.75% a 290.13 dólares cada una, después de Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, anunciara la adquisición de una participación en la empresa.

Por otra parte, Nvidia, la empresa líder en chips de inteligencia artificial, cayó más de 1% antes de la publicación de sus resultados financieros, prevista para después del cierre de la sesión del miércoles.

El fabricante de chips y otras compañías del sector de la IA han estado bajo presión recientemente, ya que los inversores se muestran cada vez más preocupados por las elevadas valoraciones.

Los inversionistas también esperan el dato de empleo no agrícola de septiembre, que se publicará el jueves y será el primero en darse a conocer tras la ausencia de información económica provocado por el cierre del gobierno estadounidense.

“Un dato de empleo de septiembre sorprendentemente bueno o malo probablemente tendría un gran impacto en las expectativas de un recorte de tipos en diciembre, dado que el FOMC está muy dividido sobre los próximos pasos” dijo Dennis Follmer, director de inversiones de Montis Financial.