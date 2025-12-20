Zara recurre a la IA para generar imágenes de moda con modelos reales

Zara se ha convertido en el último minorista de moda rápida en utilizar la IA para ayudar a crear nuevas imágenes de modelos reales con diferentes atuendos, acelerando el proceso de producción como parte de un cambio en la industria que podría tener un gran impacto en la fotografía de moda.

Zara experimenta con la IA después de que su rival sueca H&M dijera a principios de año que había creado clones de modelos para utilizarlos en marketing. El minorista europeo de moda en línea Zalando también está utilizando la IA para crear imágenes más rápidamente.

"Estamos utilizando la inteligencia artificial sólo para complementar nuestros procesos existentes", dijo un portavoz de Inditex, propietaria de Zara, en un comunicado. "Trabajamos en colaboración con nuestros valiosos modelos -acordando cualquier aspecto sobre una base mutua- y compensamos de acuerdo con las mejores prácticas de la industria".

La medida de Zara fue reportada por primera vez por el periódico londinense especializado en negocios CityAM, que citó a una modelo no identificada diciendo que Zara pidió su aprobación para editar imágenes de ella con IA para mostrar diferentes artículos, y que se le pagó la misma cantidad que si hubieran viajado para otra sesión de fotos.

H&M y Zalando, al igual que Inditex, han afirmado que la IA complementaría los procesos de sus equipos creativos y les ayudaría a ser más eficientes en lugar de sustituirlos, restando importancia al riesgo para los fotógrafos y los equipos de producción que trabajan en las sesiones de moda.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega, ha hablado en entrevistas sobre su pasión por la fotografía de moda.

Desde 2021, su galería de la Fundación MOP (Marta Ortega Pérez) en A Coruña, la ciudad del norte de España donde se fundó Zara, ha acogido exposiciones de grandes fotógrafos.

En la actualidad, muestra la fotografía de moda de Annie Leibovitz, y en exposiciones anteriores han destacado grandes de la fotografía como Steven Meisel -con quien Zara ha trabajado extensamente- y Helmut Newton.

Ortega ha intentado llevar Zara a un nivel superior, reduciendo el número de tiendas para centrarse en un menor número de locales más grandes, con un ambiente más espacioso y sofisticado.