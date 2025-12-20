IA en 2025: avances, riesgos y el nuevo orden tecnológico

La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en el tejido mismo de nuestra realidad cotidiana en 2025. Desde la consolidación de modelos que razonan como humanos, controversias, hasta nombramientos como "Personalidades del Año" por la revista Time, este ciclo marcó un punto de no retorno en la tecnología.

Los "Arquitectos de la IA": rostros de una nueva era

En un gesto histórico, la revista Time otorgó su máxima distinción de 2025 a los "Arquitectos de la IA". Figuras como Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI) lideran un grupo que la publicación describe como los nuevos "obreros de la historia", comparándolos con los constructores de los rascacielos de Nueva York del siglo XX.

Este grupo, que incluye también a mentes brillantes como Demis Hassabis (Google DeepMind) y la "madrina" de la IA, Fei-Fei Li, ha logrado que la tecnología trascienda las pantallas para influir en la geopolítica, el clima y la economía global.

"La IA emergió como la herramienta más relevante en la competencia entre potencias desde el advenimiento de las armas nucleares", señaló Time.

Foto: Especial

Herramientas y modelos

El 2025 fue el año de los modelos multimodales y de razonamiento profundo. Ya no solo buscamos información; ahora colaboramos con sistemas que procesan video, audio y texto de forma simultánea.

Los lanzamientos más potentes del año:

OpenAI: Presentó GPT-5 en agosto y su versión 5.2 en diciembre, destacando por su capacidad de razonamiento complejo y edición avanzada de imágenes.

Google: Lanzó Gemini 3 Pro, capaz de procesar volúmenes masivos de datos en tiempo real, mientras que Gemini 3 Flash se volvió el estándar de velocidad en buscadores.

Anthropic: Con su modelo Claude, se posicionó como la alternativa ética y de mayor seguridad, compitiendo codo a codo en el mercado corporativo.

La Economía de la IA: ¿Progreso o burbuja?

El impacto financiero de la inteligencia artificial ha alcanzado dimensiones colosales, redefiniendo las estructuras del mercado global.

En el centro de este fenómeno se encuentra Nvidia, que consolidó su dominio absoluto al alcanzar una valoración de mercado superior a los 5 billones de dólares, convirtiéndose en la empresa más valiosa del planeta.

Este crecimiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia masiva de inversión; según la consultora Gartner, el gasto mundial en infraestructura y desarrollo de IA cerrará el 2025 en torno a los 1.5 billones de dólares, una cifra que ya representa aproximadamente el 2% del PIB mundial.

Sin embargo, esta bonanza económica trae consigo interrogantes profundas sobre el futuro del mercado laboral.

Proyecciones de firmas como McKinsey sugieren una transformación radical, estimando que para el año 2030, el 30% de las tareas laborales en países como Estados Unidos podrían estar automatizadas.

Esta aceleración tecnológica ha generado un debate intenso sobre si estamos ante una nueva era de productividad sin precedentes o ante una burbuja especulativa que podría poner a prueba la estabilidad de la economía global en los años por venir.

A pesar de las dudas de inversores como SoftBank, figuras políticas como Donald Trump han defendido el sector, asegurando que no hay una burbuja y que la IA es clave para superar a rivales geopolíticos como China.

Las sombras de 2025: controversias y regulación

No todo ha sido crecimiento. El 2025 también enfrentó la "resaca" ética de una adopción tan acelerada:

Salud mental y demandas: Casos trágicos, como el suicidio de adolescentes en Estados Unidos vinculados a interacciones con chatbots, llevaron a empresas como OpenAI a reforzar controles parentales y a legislaciones más estrictas en California.

El fenómeno del "Slop": Las redes sociales se inundaron de contenido basura generado por IA (imágenes y videos de baja calidad), alimentando la desinformación.

Regulación: En agosto entró en vigor el AI Act de la Unión Europea, el primer marco legal integral para regular riesgos y derechos fundamentales.

El horizonte en México

Para México, 2025 ha sido un año de dualidades. Mientras la industria ve oportunidades de inversión, las autoridades financieras encienden las alarmas.

1. El diagnóstico de Nvidia

Marcio Aguiar, directivo de Nvidia para América Latina, describe a México como un país que está "despertando". Tras años de rezago, el ecosistema de startups y universidades mexicanas ha comenzado a invertir en infraestructura propia para no depender de tecnologías externas, buscando la soberanía tecnológica.

2. La alerta de Banxico

Por otro lado, el Banco de México (Banxico) incluyó por primera vez a la IA como un riesgo explícito para la estabilidad financiera en su reporte de diciembre de 2025.

Cibercrimen industrializado: Los delincuentes están usando IA para optimizar ransomware y ataques de phishing contra bancos mexicanos.

Ciberresiliencia: Banxico ha mantenido un nivel de alerta amarillo, coordinando ejercicios con la Fiscalía para proteger el sistema de pagos (SPEI).

En resumen: México no llega tarde, pero se encuentra en una fase temprana de adopción donde el reto será convertir el entusiasmo inversor en seguridad cibernética y talento capacitado.

Con información de agencias y Rodrigo Riquelme