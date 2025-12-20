CFE inaugura la central de ciclo combinado El Sauz II

Querétaro, Qro. Con una capacidad neta de 268 megawatts (MW), fue inaugurada la Central de Ciclo Combinado (CCC) El Sauz II, la cual será nombrada como la independentista Josefa Ortiz Téllez-Girón.

A través de este proyecto, localizado en Pedro Escobedo, se prevé satisfacer las necesidades de energía del estado y beneficiar a más de cuatro millones de usuarios.

La nueva central fue inaugurada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado 20 de diciembre.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, informó que la infraestructura permite aumentar las capacidades para garantizar la demanda estatal de energía.

Al citar registros del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la directora precisó que este año Querétaro registró una demanda de 1,535 MW, pero una capacidad instalada de 723 MW.

No obstante, sumó los 269 MW que aportará la nueva CCC a los 958 MW de la CCC de Salamanca, en Guanajuato, y casi 450 MW de la CCC de Villa de Reyes, en San Luis Potosí, en suma, las tres centrales -que fueron inauguradas este año- representan una aportación adicional de casi 1,677 MW al Sistema Eléctrico Nacional, con lo cual -dijo- se garantiza el objetivo de satisfacer la demanda estatal.

De forma adicional se planea construir una unidad más de ciclo combinado, la Salamanca II, en Guanajuato, que tendrá una capacidad de 483 MW y contribuirá a asegurar el suministro y atender el crecimiento de la demanda futura en el Bajío.

“Lo anterior garantiza que en la CFE estamos preparados para satisfacer los requerimientos energéticos de toda la industria queretana. Adicionalmente, en el curso de los próximos años, la CFE invertirá más de 140,000 millones de pesos para aumentar nuestra capacidad de generación, líneas de transmisión, mantenimiento de nuestras instalaciones y otros servicios que tenemos a nuestro cargo”, expuso.

A lo largo de la administración federal se contempla agregar cerca de 29,0000 MW de capacidad nueva, lo que se complementará con inversión privada, estimando inversiones por más de 45,000 millones de dólares, explicó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.

“Esto se acompañará por proyectos estratégicos de transmisión y distribución, (…) para atender la demanda de los próximos años y llegar a todos los rincones del país con energía cada vez más limpia”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la central fue anunciada durante la anterior administración (el 20 de diciembre del 2019) y es parte del proyecto para fortalecer las capacidades de las empresas públicas, luego de que administraciones previas al movimiento de la cuarta transformación -dijo- planteaban privatizar a la CFE.

También mencionó que hubo dos cambios sustantivos en la CFE, uno de ellos fue la modificación de Artículo 28 constitucional para establecer que las empresas públicas no son monopolio, lo que permite a la CFE generar mayoritariamente (54%) la energía eléctrica y el resto (46%) por privados; el segundo cambio, ahondó, fue hacer una reintegración de la comisión.

Central Josefa Ortiz Téllez-Girón

Durante la inauguración de la nueva CCC, la presidenta anunció que esta infraestructura llevará el nombre de Josefa Ortiz Téllez-Girón, heroína de la independencia de México.

“Hoy ponemos en marcha esta planta de ciclo combinado El Sauz II, hoy Josefa Ortiz Téllez-Girón, decimos Josefa Ortiz Téllez-Girón porque, (…) las mujeres no somos de nadie. (…) Fueron muchos años en que ninguna central eléctrica lleve el nombre de una mujer y México se construyó con héroes de la patria, pero también con heroínas de la patria, así que ahora hacemos justicia también a las mujeres y vamos ir nombrando con nombres de mujeres -mujeres también trabajadoras de CFE, primeras ingenieras- todos esos nombres que hay que recuperar los vamos a ir colocando en las nuevas centrales eléctricas”.

En tanto, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó la pertinencia de la nueva central frente a las necesidades de energía del estado; al ser una entidad con elevada migración interna, que diariamente recibe a 126 nuevos habitantes, aunado a la demanda de las empresas.

La nueva central utiliza gas natural como combustible principal y opera con un sistema de enfriamiento seco; su construcción -que generó 1,054 empleos- inició en el 2021 e inició operaciones en este año.