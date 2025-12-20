Lluvias en el sureste, viento fuerte y heladas: así estará el clima este domingo 21 de diciembre

El último domingo previo a Navidad estará marcado por contrastes climáticos en gran parte del país, con lluvias en el sureste, rachas de viento en el Istmo de Tehuantepec y ambiente frío a muy frío durante la madrugada en zonas del norte y centro, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el periodo que va de la tarde de este sábado 20 a la mañana del domingo 21 de diciembre, el SMN prevé que el ingreso de humedad del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe favorezca la presencia de lluvias en entidades del oriente y sureste del territorio nacional

En particular, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, mientras que Tabasco, Campeche y Yucatán podrían registrar intervalos de chubascos. En contraste, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala tendrían únicamente lluvias aisladas.

En cuanto al viento, se pronostica evento de “Norte” con rachas de hasta 60 y 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca y Chiapas, aunque estas condiciones tenderán a disminuir hacia la tarde del domingo. También se prevén rachas moderadas en Tamaulipas, así como en entidades del norte como Chihuahua y Coahuila.

El contraste térmico será otro de los rasgos del domingo. Durante el día, persistirá ambiente caluroso en zonas costeras del Pacífico, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en regiones de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En tanto, en estados como Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los valores máximos oscilarán entre 30 y 35 grados.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo, el frío se intensificará en zonas altas. El SMN advierte heladas con temperaturas de hasta -10 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango, así como valores bajo cero en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En otras zonas serranas del centro y oriente del país, las mínimas se ubicarán entre 0 y 5 grados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, especialmente en regiones donde se prevén lluvias fuertes y rachas de viento, ya que podrían presentarse encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y caída de árboles o anuncios publicitarios.

El SMN continuará actualizando el pronóstico conforme avance el frente frío y los sistemas atmosféricos asociados durante los próximos días