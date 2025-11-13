Informe de empleo de octubre no incluirá tasa de paro por culpa del cierre de gobierno, anuncia la Casa Blanca

El asesor económico de la Casa Blanca y director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, anunció este jueves que el informe de empleo correspondiente al mes de octubre no incluirá el cálculo de la tasa de paro.

"La encuesta de hogares no se realizó en octubre, por lo que solo obtendremos la mitad del informe. Tendremos la parte relativa al empleo, pero no la tasa de paro, pero eso solo ocurrirá este mes", explicó Hassett en declaraciones a Fox News y agregó que "probablemente" nunca se conocerá la cifra de paro del décimo mes del año.

El documento de octubre aún no ha sido publicado debido al parón estadístico generado por los 43 días de cierre del gobierno. El mismo ha dejado sin financiación a numerosas agencias federales y ha obligado a suspender de empleo y sueldo a cientos de miles de funcionarios.

El informe de empleo se compone de una encuesta a las familias estadounidenses, de la que se extrae la tasa de paro, y otra a las empresas, que cuantifica el número de puestos de trabajo no agrícolas existentes.