Inauguran Luces de Invierno 2025 en el Zócalo; conciertos, pastorelas y artesanías hasta enero

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró este sábado el Festival Luces de Invierno 2025 en el Zócalo capitalino, una celebración gratuita que llenará de música, luz y actividades culturales el corazón de la ciudad hasta el próximo 4 de enero, con motivo de la Navidad 2025 y el Año Nuevo 2026.

Durante el acto inaugural, Brugada destacó que este festival marca el cierre de un año intenso de actividades culturales en el Zócalo y en distintos puntos de la capital, con el objetivo de acercar el arte y la cultura a toda la población.

“Demos un aplauso al Zócalo capitalino que hoy va a tener un Nacimiento Monumental, árboles de Nochebuena producidos en zonas de conservación y el túnel con luz más grande del país. Con esta gran fiesta vendrán cientos de grupos artísticos”, expresó la mandataria.

Foto: Especial

Conciertos, pastorelas y artesanías en el corazón de la ciudad

La programación artística contempla un escenario principal con 76 conciertos que abarcan géneros como música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, folclor, mariachi, villancicos y sonideros. A ello se suma un Foro Navideño con decenas de pastorelas dirigidas a públicos de todas las edades.

Como parte de la experiencia, se instaló un corredor con 120 expositores de artesanías, en colaboración con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, donde creadoras y creadores de distintas regiones del país ofrecen piezas y productos locales, con el objetivo de fortalecer el comercio cultural y visibilizar el trabajo artesanal.

La celebración se extiende a toda la capital

La secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño, señaló que Luces de Invierno no se limita al Zócalo, sino que se extiende a 15 puntos de la ciudad con verbenas, posadas y fiestas comunitarias que iniciaron el 19 de diciembre y se prolongarán hasta el 6 de enero.

Además, invitó a la ciudadanía a recibir el Año Nuevo 2026 en Paseo de la Reforma y a disfrutar en comunidad una temporada marcada por la música, el baile y la convivencia. “La instrucción de la Jefa de Gobierno fue abrazar a la población, que cada luz y cada pieza sean un mensaje de cercanía del Gobierno de la Ciudad de México”, afirmó.

Artistas invitados y atracciones monumentales

En las próximas semanas, el Zócalo recibirá a artistas y agrupaciones nacionales e internacionales como Cecilia Toussaint, Los Cardenales de Nuevo León, Los Askis, Baby Volcano, Cimarrón, Mexamorphosis, Las Víctimas del Dr. Cerebro, La Barranca, Ana Tijoux e Ibrahim Ferrer Jr., entre otros, en una cartelera que refleja la diversidad musical de la capital.

El subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez Concheiro, informó que frente a la Catedral Metropolitana se instaló el túnel de luz más grande de México, con más de 625,000 luces, además de un paseo de nieve artificial.

Desde este 20 de diciembre y hasta el 4 de enero, la Plaza de la Constitución alberga tres árboles monumentales iluminados con nochebuenas provenientes del Suelo de Conservación, 14 esculturas lumínicas inspiradas en motivos navideños y juguetes tradicionales mexicanos, un Nacimiento Monumental y diversas instalaciones visuales.

Para consultar la cartelera completa, se puede visitar la Cartelera de la Ciudad de México y las redes sociales de la Secretaría de Cultura capitalina.