Mujeres y futbol: Mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor gol del 2025

La FIFA reconoció a las mejores exponentes del fútbol femenil en The Best 2025, con premios para Aitana Bonmatí, Sarina Wiegman, Hannah Hampton y la mexicana Lizbeth Ovalle, destacando el impacto deportivo y global de las mujeres en este deporte.

La gala de The Best 2025 de la FIFA volvió a colocar al fútbol femenil en el centro de la escena internacional al reconocer a jugadoras y entrenadoras que marcaron el último año por su talento, liderazgo y rendimiento. La española Aitana Bonmatí, figura del FC Barcelona y de la selección de España, fue distinguida como la Mejor Jugadora.

El premio a la Mejor Entrenadora fue para Sarina Wiegman, actual seleccionadora de Inglaterra.

El reconocimiento a la Mejor Arquera fue para Hannah Hampton, guardameta inglesa del Chelsea.

Y el galardón al Mejor Gol Femenil quedó en manos de la mexicana Lizbeth Ovalle.