Lectura 1:00 min
Mujeres y futbol: Mejor jugadora, mejor entrenadora y mejor gol del 2025
El mejor gol del 2025 lo anotó una mexicana: Lizbeth Ovalle con su “gol de escorpión” se llevó el galardón Marta de la FIFA. Este gol fue seleccionado de una lista total de 11 goles anotados durante el año.
La FIFA reconoció a las mejores exponentes del fútbol femenil en The Best 2025, con premios para Aitana Bonmatí, Sarina Wiegman, Hannah Hampton y la mexicana Lizbeth Ovalle, destacando el impacto deportivo y global de las mujeres en este deporte.
La gala de The Best 2025 de la FIFA volvió a colocar al fútbol femenil en el centro de la escena internacional al reconocer a jugadoras y entrenadoras que marcaron el último año por su talento, liderazgo y rendimiento. La española Aitana Bonmatí, figura del FC Barcelona y de la selección de España, fue distinguida como la Mejor Jugadora.
El premio a la Mejor Entrenadora fue para Sarina Wiegman, actual seleccionadora de Inglaterra.
El reconocimiento a la Mejor Arquera fue para Hannah Hampton, guardameta inglesa del Chelsea.
Y el galardón al Mejor Gol Femenil quedó en manos de la mexicana Lizbeth Ovalle.