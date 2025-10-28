Wall Street bate récords por tercer día consecutivo

Los principales índices de Wall Street cerraron en máximos históricos por tercera jornada al hilo, impulsados por empresas del sector tecnológico, al tiempo que los inversionistas esperan los reportes trimestrales de las empresas de megacapitalización.

El Dow Jones subió 0.34% a 47,706.37 unidades, el S&P 500 ganó 0.23% a 6,890.89 puntos, y el Nasdaq Composite ganó 0.80%, a 23,827.49 unidades.

Los índices continuaron con el rally, luego que la empresa líder en chips de inteligencia artificial, NVIDIA realizó una serie de anuncios en su conferencia GTC, entre los que incluyen una alianza con la finlandesa Nokia y la construcción de siete supercomputadoras para el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Las acciones de NVIDIA ganaron 5%, sumando más de 230,000 millones de dólares en valor de mercado, lo que acerca a la empresa a los 5 billones de dólares.

Los títulos de Microsoft subieron 2% después de llegar a un acuerdo que permite a OpenAI reestructurarse en una corporación de beneficio público y al mismo tiempo le da a Microsoft una participación del 27% en el fabricante de ChatGPT.

Hasta el momento, la temporada de resultados ha tenido un comienzo sólido. Aproximadamente un tercio de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados. De ellas, 83% ha superado las expectativas de ganancias, de acuerdo con datos de FactSet.

"El impulso y las ganancias están impulsando al mercado", dijo Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities. "Las ganancias han sido buenas", añadió.

Este día se esperan los resultados trimestrales de Microsoft, Alphabet y Meta, de las que se esperan detalles sobre sus inversiones en IA.

Además, los mercados estarán atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que dan por descontado que se aplicará un recorte de 25 puntos base a las tasas de interés, para ubicarse de 3.75-4 por ciento.

Las bolsas de valores en México acumularon dos días de ganancias, al tiempo que los inversionistas aguardan la información financiera al tercer periodo del año de las empresas locales.

El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1.51% para operar en 62,795.24 puntos, mientras que el FTSE- BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, ganó 1.42% para ubicarse en 1,249.93 enteros.

Ambos referenciales se ubican a menos de 0.5% por debajo de sus máximos históricos alcanzados el 30 de septiembre.