Wall Street sube, el S&P 500 cierra con récord impulsado por acciones tecnológicas

Las acciones estadounidenses subieron el martes por cuarta sesión consecutiva y el S&P 500 cerró con un máximo histórico ya que las acciones de tecnológicas continuaron ayudando al mercado, al tiempo que se conocía el crecimiento económico en Estados Unidos.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.16%, a 48,442.41 puntos, el S&P 500 ganó 0.45%, a 6,909.78 unidades y el Nasdaq Composite ganó un 0.57%, a 23,561.84 puntos.

Siete de los 11 sectores que componen al S&P 500 registraron ganancias, el de servicios de comunicación lideró el alza con un incremento de 1%; por otro lado, el de consumo básico (-0.41%) fue el que peor comportamiento registró.

Los tres índices principales se encaminan a su tercera ganancia anual consecutiva. El S&P 500 y el Dow Jones podrían a subir por octavo mes consecutivo.

Las empresas relacionadas a la inteligencia artificial (IA) extendieron sus ganancias y se recuperaron de la liquidación de la semana pasada, provocada por preocupaciones sobre las altas valoraciones en el sector y preocupaciones de que el alto gasto de capital por parte de esas empresas presionaría sus ganancias.

Nvidia subió 3%, Broadcom ganó 2.3%, Amazon y Alphabet subieron más de 1 por ciento.

El Departamento de Comercio dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.3% a tasa anual en el tercer trimestre, el ritmo más rápido desde el mismo período de 2023, impulsado por un sólido gasto del consumidor.

Los mercados ahora están descontando una menor probabilidad de un recorte de tasas en enero por parte de la Reserva Federal, según la herramienta FedWatch de CME Group, y los rendimientos de los bonos a más corto plazo aumentaron.

“Es posible que no veamos que el mercado se recupere de esos dos recortes de tasas ahora mismo”, dijo Eric Sterner, director de inversiones de Apollon Wealth Management.

“Las probabilidades de un recorte de tasas a principios de año son probablemente menores, pero pronto descubriremos quién es la nominación de Trump para encabezar la Reserva Federal”.

Mañana, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq cerrarán a las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México) en la víspera de Navidad y se mantendrá cerrada el jueves por el día de Navidad.