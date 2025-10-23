Lectura 2:00 min
Ventas de Unilever superan previsiones en 3T gracias a fuerte demanda de productos de belleza
El crecimiento de las ventas subyacentes de Unilever en el tercer trimestre superó este jueves las expectativas del mercado, impulsado por sus productos de belleza en Norteamérica y los mercados emergentes, y mantuvo sin cambios sus perspectivas para el año fiscal.
Unilever, propietaria del jabón Dove y de la mayonesa Hellmann's, se ha centrado en los últimos años en productos premium de alto margen a través de la innovación y las adquisiciones, especialmente en belleza y cuidado personal, al tiempo que busca crecer en mercados clave como India y Estados Unidos.
Al igual que sus homólogas de bienes de consumo, también está racionalizando su negocio, recortando costes y tratando de reforzar los márgenes bajo la dirección de su nuevo consejero delegado, Fernando Fernández, en un momento en que se enfrenta a la debilidad de la confianza de los consumidores y a la incertidumbre económica.
"Estamos dando forma a una cartera de marcas preparada para el futuro, con más belleza, bienestar y cuidado personal, dando prioridad a los segmentos premium y al comercio digital, y anclando nuestro crecimiento en EU e India", dijo Fernández, que tomó el en marzo.