El cierre del gobierno estadounidense deja en suspenso la escisión de Unilever

El gigante británico de bienes de consumo, Unilever, ha pospuesto la escisión de su negocio de helados, alegando ayer 21 de octubre, que el cierre del gobierno estadounidense impedía la aprobación de su cotización en la bolsa de Nueva York.

La nueva empresa independiente, The Magnum Ice Cream Company, que también incluye la marca Ben & Jerry's, tenía previsto comenzar a operar a mediados de noviembre.

Unilever afirmó ayer 21 de octubre, que sigue “confiando en llevar a cabo la escisión” este año, y señaló que el retraso es “consecuencia del actual cierre del gobierno federal estadounidense”.

Cierre completa 20 días

Con 20 días, Estados Unidos (EU) padece el cierre total más largo de su gobierno, el tercero más largo si se incluyen los cierres parciales.

Los demócratas se niegan a proporcionar los pocos votos que los republicanos en el poder necesitan para reabrir los departamentos federales a menos que se llegue a un acuerdo sobre la política sanitaria.

El presidente de EU, Donald Trump, ha estado aumentando la presión sobre los demócratas para que voten con sus republicanos a favor de reabrir el gobierno, con amenazas cada vez más ominosas de recortar los servicios públicos y aumentar los despidos masivos.

La agencia responsable de salvaguardar el arsenal nuclear estadounidense comenzó el lunes a poner a la mayor parte de su personal en licencia forzosa.

Unilever dijo ayer que la Comisión de Bolsa y Valores de EU “no puede declarar efectiva la declaración de registro estadounidense requerida para The Magnum Ice Cream Company”.