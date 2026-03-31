Unilever acuerda fusionar con McCormick su millonario negocio de alimentación

El gigante europeo de productos de consumo Unilever alcanzó un acuerdo con McCormick para fusionar su negocio de alimentación, excluyendo India, con la empresa estadounidense de condimentos y salsas, en una operación en efectivo y acciones que valora en 44,800 millones de dólares a la división propietaria de marcas como Hellmann's o Knorr.

La transacción, que se espera completar a mediados de 2027, contempla un pago en efectivo a Unilever de 15,700 millones de dólares, así como la entrega de acciones equivalentes al 65% del capital social de la compañía combinada, cuyo valor se estima en unos 29,100 millones de dólares.

De tal modo, se prevé que esto resulte en que los accionistas actuales de Unilever posean el 55.1% de la empresa combinada y los accionistas de McCormick el 35 por ciento. Asimismo, Unilever poseería el 9.9% del capital social de la compañía, comprometiéndose a llevar a cabo una venta gradual y ordenada de esta participación a lo largo del tiempo.

Se espera que la segregación del negocio de alimentos de Unilever de la matriz se estructure como una transacción 'Reverse Morris Trust', que no generará el pago de impuestos federales sobre la renta en Estados Unidos para la compañía europea ni para sus accionistas.

McCormick y Unilever calculan que la empresa resultante de la fusión logrará sinergias de costes anuales de aproximadamente 600 millones de dólares, mientras que los gastos extraordinarios para lograrlas ascenderán a aproximadamente 300 millones de dólares.

De su lado, Unilever prevé incurrir en costes de entre 400 y 500 millones de euros como resultado de la separación de Unilever Foods.

Tras el cierre de la transacción, que ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de McCormick y Unilever, se espera que Brendan Foley, actual presidente y consejero delegado de la estadounidense, continúe desempeñando las mismas responsabilidades y que Marcos Gabriel, director financiero de McCormick, también siga ejerciendo la misma responsabilidad.

Asimismo, Unilever nombrará a cuatro de los 12 miembros del consejo de administración de la compañía resultante. Además, se prevé que un ejecutivo de Unilever forme parte de los cuatro consejeros designados durante dos años para garantizar una integración exitosa.

McCormick mantendrá su sede central en Hunt Valley, Maryland, y tendrá una sede internacional en los Países Bajos. En este sentido, McCormick tiene la intención de mantener una presencia significativa en Países Bajos.

De tal modo, la compañía resultante planea una cotización secundaria en Europa para reflejar la naturaleza global de la actual base de accionistas de Unilever.

"Esta fusión transformadora acelera la estrategia de McCormick y refuerza nuestro enfoque constante en el sabor", declaró Brendan Foley, para quien la combinación posiciona mejor a la empresa para acelerar el crecimiento en categorías atractivas.

"La integración de dos organizaciones globales de esta envergadura requiere una ejecución rigurosa", subrayó.

De su lado, Fernando Fernández, consejero delegado de Unilever, afirmó que la transacción representa un paso decisivo para optimizar la cartera de la compañía y acelerar su estrategia hacia categorías de alto crecimiento. "Estamos liberando valor oculto mediante una separación de la división de Alimentación orientada al crecimiento, creando una potencia global en el sector del sabor", resumió.