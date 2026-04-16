TSMC aumenta 58% su beneficio del 1T y supera las expectativas del mercado

TSMC, el principal fabricante mundial ⁠de chips avanzados para inteligencia artificial y uno de los principales proveedores de Nvidia, reportó este jueves un aumento del 58% en sus ⁠beneficios del primer trimestre de 2026, alcanzando niveles ⁠récord que superaron con creces las previsiones del mercado.

Aprovechando el auge de la demanda de chips avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dijo que su beneficio neto para el periodo enero-marzo ascendió a 572,500 millones de dólares taiwaneses (18,200 millones de dólares), lo que supone su octavo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

Esta cifra superó con creces la estimación de LSEG SmartEstimate, de 543,300 millones de dólares, elaborada a partir de las previsiones de 19 analistas. Las estimaciones de SmartEstimate se ponderan en función de las previsiones de los analistas que muestran una mayor precisión de forma constante.

Según analistas, la demanda de la tecnología de tres nanómetros de TSMC para producir chips de IA y su avanzada tecnología de encapsulado sigue superando la capacidad de producción actual de la empresa.

Esto ha impulsado a la empresa más valiosa de Asia, que también es un proveedor clave de Apple , a nuevas cotas. Su capitalización bursátil es ahora casi el ⁠doble que la de su competidor ⁠surcoreano Samsung Electronics, situándose en torno ⁠a los 1.68 billones de dólares.

La semana pasada, TSMC reportó un aumento interanual del 35% en los ingresos del primer trimestre, superando las previsiones del mercado.

La guerra en Oriente Medio amenaza con interrumpir el suministro de materiales de producción para semiconductores, como el helio y el neón, pero analistas consideran que TSMC está bien posicionada para capear la crisis.

Las acciones de TSMC, que cotizan en la bolsa de Taipéi, han subido un 35% en lo que va de año, superando ⁠el aumento del 28% del mercado en general.