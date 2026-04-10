TSMC aumenta 35% sus ingresos en el primer trimestre ante el interés por la IA

TSMC, el mayor fabricante de chips por encargo del ⁠mundo, reportó este viernes un aumento del 35% en sus ingresos del primer trimestre, superando las previsiones del mercado, gracias al interés por las aplicaciones de inteligencia artificial.

Los ingresos de enero a marzo ⁠ascendieron a 1.13 billones de dólares taiwaneses (35,710 ⁠millones de dólares estadounidenses), frente a los 839.3 millones del mismo periodo del año anterior. El breve comunicado no ofreció más detalles.

Los resultados superaron la estimación de LSEG SmartEstimate, que se situaba en 1.125 billones de dólares taiwaneses según 20 analistas, y se ajustaron a las previsiones de TSMC presentadas en enero, que oscilaban entre 34,600 y 35,800 millones de dólares estadounidenses, tal y como se indicó en su última conferencia sobre resultados. TSMC sólo ofrece previsiones en dólares estadounidenses.

Los últimos ingresos trimestrales de TSMC, que han batido todos los récords, se producen en un momento en que la guerra en Oriente Medio está elevando los costes energéticos y trastornando los mercados mundiales. Esto, a su vez, amenaza con interrumpir el suministro de materiales de producción para semiconductores, lo que, según los analistas, podría obligar a las empresas a retrasar sus inversiones en centros de datos de IA.

No obstante, los analistas han elevado sus previsiones de ingresos de TSMC para el periodo abril-junio en un 2.3% en los últimos 30 días, hasta alcanzar la cifra récord de 1.2 billones de dólares taiwaneses, según datos de LSEG, apostando por que la capacidad limitada para la producción de chips avanzados de IA impulse los beneficios de la empresa.

TSMC publicará los resultados completos del primer trimestre el 16 ⁠de abril, incluyendo una previsión actualizada para el trimestre actual ⁠y para todo el año. La empresa, entre ⁠cuyos clientes se encuentra Nvidia, ha sido una de las principales beneficiarias de los avances en IA, lo ⁠que ha compensado con creces la disminución de la demanda provocada por la pandemia de chips utilizados en productos electrónicos de consumo como las tabletas.

Las acciones de TSMC, que cotizan en la bolsa de Taipéi, han subido un 29% este año, frente a un aumento del 22% en el índice de referencia.

Sus acciones cerraron con una subida del 2.3% este viernes. La taiwanesa Foxconn, el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo y el mayor fabricante de servidores de Nvidia, también ⁠ha registrado unas ventas récord, con un aumento interanual del 30% en los ingresos del primer trimestre.