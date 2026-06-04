Wall Street muestra desempeños mixtos; el Dow Jones alcanza un máximo histórico

Los principales índices de Wall Street tienen desempeños mixtos la mañana de este jueves. En el mercado accionario estadounidense, esta mañana el S&P 500 y el Nasdaq caen presionados por los resultados trimestrales de Broadcom, mientras que el Dow Jones alcanzó un récord.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 1.39% a 51,390.21 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, baja un marginal 0.01% a 7,553.29 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico cae 0.40% a 26,745.52.

Las acciones del diseñador de chips Broadcom (-13.68%) se desplomaron después de que la compañía superó las expectativas del segundo trimestre, pero mantuvo sus previsiones para el resto del año. El índice SOX de semiconductores de Filadelfia (-2.65%) pierde con fuerza.

El descenso de Broadcom y otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial arrastra al S&P 500 y al Nasdaq; sin embargo, el Dow Jones avanza tras un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano que reaviva la esperanza de paz en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En cifras laborales, esta mañana se conoció que el número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó más de lo previsto la semana pasada. Los operadores se alistan para la publicación de las nóminas no agrícolas, fundamental para la Fed, mañana.

En este contexto, nueve de los 11 sectores del S&P 500 avanzan esta mañana, liderados por el de cuidado de la salud (+2.92%), el financiero (+2.49%) y servicios de comunicación (+2.12%), mientras que tecnologías de la información (-1.68%) es el único que retrocede con fuerza.