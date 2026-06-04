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El envejecimiento convierte a la informalidad en un riesgo fiscal: Rodrigo Mariscal
La elevada informalidad laboral puede convertirse en una amenaza para las finanzas públicas de América Latina, conforme envejece la población, advirtió este jueves el economista jefe de la Secretaría de Hacienda , Rodrigo Mariscal.
La elevada informalidad laboral puede convertirse en una amenaza para las finanzas públicas de América Latina, conforme envejece la población, advirtió este jueves el economista jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rodrigo Mariscal.
De acuerdo con Mariscal Paredes, la elevada informalidad afecta a la productividad; el funcionamiento del mercado laboral y también puede representar una presión creciente para los presupuestos públicos.
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“Cuando teníamos una población muy joven esto no representaba un gran desafío, pero a medida que envejecemos y surge el reto demográfico, debemos reflexionar más porque a la larga, no solo presionamos la productividad ni el mercado laboral, sino también, las reservas fiscales”, dijo.
Al participar en un webinar de alto nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dijo que una elevada proporción de trabajadores fuera de los esquemas formales llegarán a la vejez sin haber contribuido suficiente a los sistemas de pensiones, lo que puede aumentar la presión sobre el presupuesto público.
En este contexto hizo un llamado a los gobiernos de la región para “reconstruir los márgenes fiscales, perdidos durante la pandemia; ser muy cuidadosos con la macroeconomía y preservar la estabilidad que tanto nos costó conseguir”.
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