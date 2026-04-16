Traxión tiene mal comienzo de año en la BMV, acciones caen más de 13% en lo que va del 2026

Las acciones de Grupo Traxión, empresa dedicada a movilidad, transporte y logística integral, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumulan un rendimiento negativo mayor de 13% en lo que va de este año.

Pese a haber cerrado un 2025 histórico con un crecimiento en ingresos del 45.7%, impulsado en gran medida por la integración de Solistica, el mercado parece haber entrado en una fase de cautela.

Los papeles de Traxión suben de 0.15% y cotizan en 13.23 pesos cada uno en la jornada de este jueves.

En el mes de abril la firma tiene un descenso de 0.30 por ciento. Sin embargo, en el presente año, sus títulos caen 13.18 por ciento.

Pablo Quiroz analistas de Signum Research, escribió que para este año el principal riesgo operativo por monitorear sigue siendo la fluctuación en el precio de los combustibles, el cual representa el 9.1% de sus costos totales.

Agregó que, “Traxión visualiza el año 2026 como un año de consolidación tras la integración de Solística, lo que transforma su perfil hacia un modelo de baja intensidad de activos donde la división de Logística y Tecnología gana relevancia”.

“Desde nuestra perspectiva, la guía de la empresa refleja una postura prudente que prioriza la consolidación y rentabilidad de sus segmentos. El objetivo de un margen del 16% es ambicioso, lo que sugiere que los beneficios de la optimización operativa y la recuperación en márgenes después de la adquisición de Solística comiencen a materializarse para el próximo ejercicio”, aseguró Quiroz.

Para este año, Traxión proyecta un crecimiento orgánico de ingresos y EBITDA del 10%, una cifra positiva pero significativamente más moderada que los saltos de doble dígito alto vistos tras sus recientes adquisiciones.