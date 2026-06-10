IMPI alerta de fraudes y operativos falsos en comercios con pretexto del Mundial 2026

A pocas horas de que arranque oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) alertó sobre extorsiones e inspectores falsos en comercios que buscan lucrar ilegalmente con las transmisiones del torneo de fútbol.

El organismo federal desmintió los rumores y publicaciones que circulan en redes sociales sobre supuestas inspecciones masivas y de carácter aleatorio que derivarían en clausuras directas a comercios.

“El Instituto aclara que no realiza clausuras ni inspecciones aleatorias, actuando únicamente a petición de parte”, puntualizó la dependencia.

A través de un comunicado oficial, el IMPI aclaró que no realiza operativos bajo esa modalidad, al marcar una clara línea de distancia frente a extorsionadores cibernéticos o delincuentes que pretenden hacerse pasar por brigadas de verificación.

Emitió un llamado urgente dirigido tanto a los dueños de establecimientos mercantiles como a la ciudadanía en general para blindarse contra fraudes, falsos operativos y campañas de desinformación.

El Instituto especificó que sus facultades legales no le permiten actuar de forma indiscriminada. Para que un verificador de la institución acuda a un establecimiento, debe existir obligatoriamente una solicitud formal o una denuncia de parte. Esto es si es promovida directamente por los titulares legítimos de los derechos de transmisión o marcas registradas.

Cualquier visita realizada por personal del IMPI responde a un procedimiento estrictamente legalizado y enfocado en desahogar investigaciones formales por posibles violaciones a los derechos de propiedad intelectual.

¿Cómo identificar a un verificador real?

Con el fin de evitar que restaurantes, bares y comercios sean víctimas de fraudes cometidos por inspectores apócrifos, las autoridades exhortaron al sector empresarial a mantener encendidas las alertas.

La institución recordó que todo el personal autorizado en campo tiene la obligación de portar un gafete oficial vigente con fotografía. Asimismo, compartió una herramienta digital definitiva para que los comerciantes puedan cerciorarse de la autenticidad de los servidores públicos en tiempo real: plataforma de validación, ingresando al portal oficial de nómina federal en la dirección: https://nominatransparente.rhnet.gob.mx.

Respetar las licencias

A la par de alertar contra la delincuencia, el IMPI fue enfático en la necesidad de que los prestadores de servicios cumplan a cabalidad con la normatividad. La retransmisión de los partidos de la Copa del Mundo en espacios comerciales sin poseer las licencias correspondientes es considerada una violación a los derechos de autor y derechos conexos.

La autoridad advirtió que incurrir en este tipo de infracciones sí activa procedimientos administrativos formales que pueden concluir en severas sanciones económicas. El llamado general es a evitar la piratería de contenidos y asegurar que cada pantalla encendida para el Mundial cuente con los permisos comerciales necesarios, garantizando un entorno de juego limpio y certidumbre tanto para los creadores como para los consumidores.