Sólo unos sectores de la BMV se beneficiarán del Mundial

Las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que más se beneficiarán por el Mundial de Futbol pertenecen a los sectores de aeropuertos, consumo básico, bebidas y restaurantes, impulsadas por el aumento en el turismo, la venta de alimentos y las reuniones sociales.

Roberto Solano, analista de Monex Casa de Bolsa, anticipó que el Mundial impulsará una recuperación en algunos sectores, mientras que para otros funcionará como catalizador o representará un punto de inflexión.

“Los sectores que se beneficiarán en mayor o menor medida son turismo, infraestructura (aerolíneas y aeropuertos), alimentos y bebidas, consumo (autoservicio), consumo departamental, ecommerce y discrecional, con énfasis restaurantero”, detalló.

Alejandra Vargas, analista bursátil de Banco B×+, aseveró que el sector aeroportuario será beneficiado por la Copa del Mundo, pero al tener una duración limitada no cambiará la tendencia de desaceleración del tráfico de pasajeros.

“El Mundial podría representar un catalizador positivo para el tráfico aéreo, especialmente en los aeropuertos con mayor exposición a las ciudades sede y a los flujos turísticos internacionales”, apuntó la experta.

Sin embargo, agregó que el evento tendrá una duración limitada y, aunque puede generar un impulso temporal en la demanda, por sí solo difícilmente compensará completamente los retos operativos y la desaceleración observada en algunos segmentos del tráfico durante los últimos trimestres.

Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Research, consideró en una entrevista reciente que el impacto será temporal, “impulsado por el aumento de visitantes internacionales, el gasto en consumo tanto de residentes nacionales como de extranjeros y una mayor ocupación hotelera”.

Resaltó que una derrama económica será mayor sí México pasa del cuarto o quinto partido.

El Mundial de Futbol 2026 tendrá un total de 104 partidos y México albergará 13 de ellos, divididos en tres sedes: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El sector hotelero también se perfila como uno de los más expuestos al Mundial, con un impacto altamente positivo en ocupación y rentabilidad.

En un podcast de Eje Financiero, las expertas advirtieron que, a pesar de la relevancia del evento, la contienda mundialista no se vislumbra como un catalizador para los precios de las acciones de las empresas de consumo, las cuales actualmente muestran signos de debilidad.

Además, destacaron que el evento podría generar presiones en los precios, pero estas serían localizadas en las ciudades sede y centros turísticos, sin representar necesariamente un repunte inflacionario a nivel nacional.

Los expertos coinciden que el Mundial contribuirá con un incremento de entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB) de México.

Efecto multiplicador

El sector aeroportuario, conformado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), se beneficiará mediante un aumento masivo en el flujo de pasajeros, la modernización forzada de su infraestructura, y el crecimiento de los ingresos comerciales por tarifas aeroportuarias, servicios de terminal y venta al por menor, de acuerdo con Monex.

El Mundial de Futbol en México será un factor clave para que las aerolíneas Aeroméxico y Volaris capitalicen este evento con la recuperación de su oferta y aeronaves.

Para las empresas de consumo, como Walmart de México y Centroamérica (Walmex), Grupo Bimbo, La Comer, entre otras. multiplicarán sus ventas gracias al aumento en el ticket promedio y la frecuencia de compra.

Las empresas de bebidas como Fomento Económico Mexicano (FEMSA), operadora de la cadena de tiendas OXXO, Arca Continental, Coca-Cola FEMSA, y Becle (Cuervo), se beneficiarán, debido a que los aficionados consumirán bebidas carbonatadas y cerveza.

El sector hotelero, como Hoteles City Express y Fibra Inn, ganarán con el incremento en los índices de ocupación.