Oro cayó 3% por escalada de tensión en Medio Oriente

El oro cayó el miércoles más de 3%, ya que los temores por la guerra en Irán avivaron la preocupación por las alzas de tasas destinadas a frenar el aumento de la inflación, mientras los inversionistas se centraban en los datos de Estados Unidos en busca de pistas sobre la trayectoria de la política monetaria.

El oro al contado bajó 3.3%, a 4,123.89 dólares por onza, su nivel más bajo desde el 23 de marzo. Los futuros en Estados Unidos para entrega en agosto también cayeron 3.3%, a 4,147.1 dólares.

“Los mercados necesitan desesperadamente buenas noticias tras los sólidos datos de empleo del viernes y la amenaza del presidente Donald Trump de que Irán “pagará el precio por no negociar un acuerdo”, dijo Tai Wong, un operador independiente de metales.

Trump dijo el miércoles que Irán había tardado demasiado en negociar un acuerdo y que ahora “tendría que pagar el precio”, y anunció que Estados Unidos atacaría a la república islámica “con dureza” si no se cerraba un pacto de paz.

El oro ha estado bajo presión desde el inicio de la guerra, ya que el aumento de los precios del petróleo alimenta los temores de inflación y de alzas de tasas.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas suele lastrar al metal que no genera rendimiento.

Según la herramienta CME FedWatch, los operadores ven en la actualidad 66% de probabilidades de que haya un alza de tasas en Estados Unidos en diciembre.

El Departamento de Trabajo informó que el índice de precios al consumo, excluidos los alimentos y la energía, subió 0.2% en términos mensuales tras el 0.4% en abril.

Cobre en mínimos

El cobre tocó su nivel más bajo en tres semanas, pues las hostilidades en Medio Oriente y la preocupación por las repercusiones en el crecimiento económico mundial contrarrestaron el impacto en el mercado de la reducción de las existencias.

El contrato de referencia a tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó 0.7% a 13,521 dólares por tonelada métrica. Tocó un mínimo de sesión de 13,395 dólares.