Precio del petróleo subió tras amenaza de Donald Trump de golpear a Irán

Los precios del petróleo cerraron en alza el miércoles, impulsados por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que Estados Unidos responderá “muy duro” contra Irán si no se logra un acuerdo de paz.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entrega en agosto cerraron en 93.10 dólares el barril, un avance de 1.65 dólares o 1.80%; los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) terminaron en 90.03 dólares por barril, una ganancia de 2.07% o 1.83 dólares.

Ambos contratos subieron cerca de 3 dólares durante la sesión de la tarde después de que Trump reiteró que Irán sería atacado de nuevo tras un intercambio de disparos durante la noche, uno de los más significativos desde el alto el fuego de abril.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 87.23 dólares por barril, un avance de 72 centavos o 0.83 por ciento.

Los precios redujeron sus ganancias después de que Trump dijera que el ejército estadounidense escoltó en secreto a barcos que transportaban más de 100 millones de barriles de petróleo fuera del Estrecho de Ormuz.

El consumo mundial de petróleo ronda los 100 millones de barriles diarios. Trump sugirió que la operación ayudó a mantener los precios bajo control, declarando a los periodistas en la Casa Blanca.

"Los precios del petróleo han pasado de la ansiedad a la apatía y viceversa en medio de las renovadas escaramuzas entre Estados Unidos e Irán", dijo Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group.

Los precios se vieron respaldados por datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que mostraron que las reservas de crudo estadounidenses cayeron la semana pasada, ya que las refinerías se apresuraron a cubrir los déficits de suministro causados por la guerra.

El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que busca prestar a las compañías energéticas hasta 40 millones de barriles de petróleo crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo para ayudar a reducir los precios del combustible.

A las 19:00 horas en la Ciudad de México, el Brent subía 2.47% a 95.40 dólares y el WTI ganaba 2.89% a 92.63, tras el anuncio de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier embarcación que intente pasar será atacada. (Con información de Reuters)