Títulos de Cementos Chihuahua suben más de 4% tras reporte financiero

Las acciones de Grupo Cementos Chihuahua (GCC) suben más de 4% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras reportar un tercer trimestre en línea con el mercado.

Los títulos de la productora y comercializadora de productos para la construcción escalan 4.10% a 162.10 pesos por unidad, con lo que estaría apuntando su mayor incremento desde el 24 de julio, cuando mejoró 5.36 por ciento.

Analistas de GBM Reserch aseguran que GCC reportó cifras trimestrales neutrales, en línea con el consenso.

"Las ventas crecieron 10.1% año contra año, impulsadas por mayores volúmenes en Estados Unidos, gracias a proyectos de energía, que compensaron una menor demanda en México".

“La rentabilidad se vio presionada por un deterioro en la mezcla de productos, con una caída de 481 puntos base en el margen de EBITDA. Aun así, el flujo libre de efectivo positivo refleja fundamentos sólidos, mientras que la expansión de la planta de Odessa y un entorno de tasas más favorable podrían mejorar los resultados a futuro”, detallaron.

La compañía es el mayor productor de cemento en el estado de Chihuahua y un líder regional en varios mercados de Estados Unidos, de donde proviene el 70% de sus ventas.