Bolsa mexicana opera con ganancias impulsada por reportes trimestrales

Las bolsas de valores de México operan con avances en la sesión de media semana. Los índices bursátiles locales suben en un repunte, luego de tres días con pérdidas, impulsados por las acciones de Quálitas y de GCC que reportaron ayer sus resultados del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.62% a 61,148.68 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.49% a un nivel de 1,218.26 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca el desempeño de la aseguradora Quálitas, con un avance de 7.93% a 169.50 pesos, seguida por la cementera GCC, con 4.21% más 162.55 pesos, ambas tras sus buenos reportes del 3T.

Los inversionistas siguen con atención la temporada local de reportes trimestrales, ya que este año las acciones en México han ofrecido rendimientos por encima de los observados en otras plazas. Sin embargo, en las últimas sesiones se han presentado fuertes tomas de utilidad.