Ranking de las 10 mayores salidas a bolsa al que aspira sumarse Elon Musk con SpaceX

SpaceX apunta a la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, con el objetivo de recaudar 75,000 millones de dólares sobre una valoración total de 1.77 billón de dólares, según anunció la empresa de cohetes el miércoles 3 de junio.

La compañía fundada en 2002 por el magnate Elon Musk planea poner a la venta más de 555 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

La oferta podría realizarse este mes y desplazaría el récord de recaudación de 25,600 millones de dólares para una OPI, que hasta ahora ostenta la gigante petrolera saudita Aramco.

SpaceX busca sumarse al exclusivo ranking de las 10 empresas que lograron realizar las mayores OPIS en la historia, en función de los fondos recaudados:

Saudi Aramco: La petrolera hizo historia con su salida a bolsa el 5 de diciembre de 2019, cuando logró recaudar 25,600 millones de dólares en la Bolsa de Riad. Alibaba: en 2014 la empresa de comercio electrónico china realizó una OPI en la Bolsa de Valores de Nueva York que le permitió recaudar 21,800 millones de dólares. SoftBank Corp: el conglomerado japonés realizó su OPI en diciembre 2018 y consiguió una recaudación de 21,300 millones de dólares en la mayor oferta pública inicial que se haya realizado en la Bolsa de Japón. “La demanda estuvo muy por encima del número de acciones en oferta”, expuso SoftBank Corp. Agricultural Bank of China (Agbank): El banco estatal chino realizó su OPI en 2010 y alcanzó a recaudar 21,800 millones de dólares, al cotizar simultáneamente en las bolsas de Shanghái y Hong Kong. ICBC (Industrial and Commercial Bank of China): El banco estatal chino recaudó 19,100 millones de dólares en 2006, al debutar en las bolsas de Hong Kong y Shanghái. NTT Mobile: En 1998, la compañía operadora de telefonía realizó su OPI y logró 18,100 millones de dólares en la Bolsa de Tokio. Visa: La red de pagos estadounidense realizó una OPI que le permitió recaudar 17,900 millones de dólares en 2008 en la Bolsa de Nueva York. AIA Group: La aseguradora asiática, filial del grupo estadounidense AIG, captó 17,800 millones de dólares en 2010 en la Bolsa de Hong Kong. Enel SpA: El grupo energético italiano recaudó 16,500 millones de dólares en 1999 en Milán, con posterior cotización también en Nueva York. Facebook (ahora Meta): La red social estadounidense obtuvo 16,000 millones de dólares en 2012 en la Bolsa de Nueva York.

(Con información de AFP.)