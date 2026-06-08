Oro avanzó; resurgen esperanzas de un alto al fuego

El oro se estabilizó el lunes, ya que las perspectivas de un posible alto al fuego entre Israel e Irán ayudaron al metal a recuperarse de los mínimos, aunque los sólidos datos de empleo de Estados Unidos impulsaron las expectativas de un alza de tasas de la Reserva Federal (Fed) y limitaron las ganancias.

El precio del oro al contado se mantuvo estable en 4,329.98 dólares por onza, tras haber alcanzado su nivel más bajo desde el 23 de marzo al inicio de la sesión. Los futuros del oro para entrega en agosto cerraron prácticamente sin cambios en 4,363.40 dólares.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que tanto Israel como Irán buscaban “lograr un alto al fuego inmediato” y que las negociaciones finales sobre “la paz” estaban en marcha.

Limitando el potencial alcista del precio del oro, el dólar cotizó cerca de su nivel más alto en casi dos meses después de que un informe de empleo mejor de lo esperado la semana pasada impulsó las expectativas de una subida de las tasas de interés a finales de año.

Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores ahora estiman una probabilidad del 43% de una subida de las tasas de interés de un cuarto de punto en diciembre, frente a aproximadamente el 14% de hace un mes.

El mercado espera los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos que se publicarán el miércoles y los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) del jueves para obtener más pistas sobre la trayectoria de las tasas de la Fed.

La plata al contado subió 0.50% a 68.1805 dólares por onza, el platino perdió 1.6% a 1,747.76 dólares y el paladio cayó 1.7% a 1,205.73 dólares.

El cobre de referencia ganó 0.79% a 13,613.68 dólares por tonelada, al reducirse las existencias en los almacenes autorizados de la Bolsa de Metales de Londres (LME), mientras el mercado espera la decisión de Estados Unidos a finales de junio sobre los aranceles al cobre.

El aluminio bajó 0.12% a 3,594.20 dólares por tonelada; el zinc ganó 0.31% a 3,537.20 dólares; el plomo cedió 0.67% a 1,993.08 dólares.