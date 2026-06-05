S&P Global cierra las puertas del S&P 500 a SpaceX al negarse a cambiar sus requisitos

S&P Global dijo este jueves ⁠que no cambiaría los requisitos de entrada en sus principales índices, lo que supone un revés para SpaceX, de Elon Musk, ⁠al descartar en la práctica ⁠una incorporación rápida de la mayor salida a bolsa de la historia al índice de referencia S&P 500.

Musk ha reescrito en muchos sentidos el manual de las ofertas públicas iniciales para SpaceX, desde sus planes para dar a los inversores minoristas un papel más relevante en las asignaciones hasta su presión para lograr una inclusión temprana en índices, además de estructurar el gobierno corporativo para preservar un fuerte control del fundador.

La compañía está captando 75,000 millones de dólares y apunta a una valoración de 1.75 billones de dólares, lo que la situaría entre las 10 empresas cotizadas en Estados Unidos más valiosas, aunque sólo una fracción de sus acciones estará disponible para negociación.

Pero S&P dijo que "no deberían concederse excepciones a los requisitos de viabilidad financiera, antigüedad bursátil y factor de ponderación invertible basándose únicamente ⁠en la capitalización bursátil".

Para ser incluida en ⁠el S&P 500, una ⁠empresa debe ser rentable conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en ⁠su trimestre más reciente, así como en la suma de sus cuatro trimestres más recientes, de acuerdo con una de las reglas que S&P dejó sin cambios.

SpaceX registró una pérdida neta de 4,940 millones de dólares en 2025, pese a que sus ingresos aumentaron un 33%, a 18,670 millones de dólares.