Rotoplas apuesta por Estados Unidos; acciones caen 16% en la BMV en lo que va del 2025

Grupo Rotoplas, especialista en soluciones dentro del negocio de agua, cerró el tercer trimestre con resultados mixtos a causa de la inflación en Argentina y la debilidad de la construcción en México, por lo que está ajustando su estrategia hacia negocios de mayor rentabilidad, con una visión de crecimiento en Estados Unidos.

En llamada con inversionistas y analistas, Andrés Pliego, director de Finanzas dijo que los únicos negocios que están por debajo del año anterior son México y Argentina, a diferencia del resto de las unidades.

Rotoplas tiene 27 líneas de productos y una plataforma de servicios y entre junio y septiembre reportó una caída de 5.9% en ventas netas respecto al mismo periodo de 2024.

Pese a ello, su flujo operativo (EBITDA) creció 15% y sus ingresos operativos 44% frente al trimestre previo, impulsados por la gestión de costos y el desempeño del negocio de servicios, cuyas ventas crecieron 50% en el periodo.

Rotoplas anticipó un mayor enfoque en Estados Unidos, donde las operaciones ya muestran rentabilidad, así como una posible recuperación en Argentina después de las elecciones legislativas.

En lo que va del año las acciones de Rotoplas caen 16.1% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); no obstante, el consenso de analistas ubica su precio objetivo en 32.27 pesos, lo que implica un potencial de rendimiento de 141% frente a su nivel actual de 13.38 pesos.