Regresa Aeromexico a bolsa, cotizará en México y EU

Aeromexico anunció que concluyó su oferta pública mixta de acciones global en la Bolsa Mexicana de Valores y en Wall Street.

En un comunicado, la aerolínea detalló que colocó 27.4 millones de acciones a un precio de 35.34 pesos por acción en México.

También colocó American depositary Shares a un precio de 19 dólares cada Ads.

Los ads tienen como valor subyacente 10 acciones de Aeromexico. La empresa iniciará su cotización en la BMV el 6 de noviembre bajo la clave Aero.