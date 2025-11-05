Lectura 1:00 min
Regresa Aeromexico a bolsa, cotizará en México y EU
Aeromexico anunció que concluyó su oferta pública mixta de acciones global en la Bolsa Mexicana de Valores y en Wall Street.
Aeromexico anunció que concluyó su oferta pública mixta de acciones global en la Bolsa Mexicana de Valores y en Wall Street.
En un comunicado, la aerolínea detalló que colocó 27.4 millones de acciones a un precio de 35.34 pesos por acción en México.
También colocó American depositary Shares a un precio de 19 dólares cada Ads.
Los ads tienen como valor subyacente 10 acciones de Aeromexico. La empresa iniciará su cotización en la BMV el 6 de noviembre bajo la clave Aero.