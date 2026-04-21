Hezbolá dispara a Israel y lo acusa de romper conversaciones para un alto al fuego

El grupo armado libanés Hezbolá lanzó cohetes y drones contra el norte de Israel, y acusó al ejército israelí de violar el alto el fuego antes de las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre los Gobiernos israelí y libanés previstas para esta semana.

El ejército israelí había dicho antes que Hezbolá, alineado con Irán, había lanzado varios cohetes contra sus tropas que operaban en el sur del Líbano, en lo que describió como una "flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego. No quedó claro de inmediato si se trataba de los mismos incidentes.

El pasado jueves entró en vigor un alto el fuego de 10 días entre Israel y Hezbolá, mediado por Washington, pero las fuerzas israelíes siguen desplegadas en un cinturón de territorio libanés de entre cinco y 10 kilómetros de profundidad en la frontera.

Israel ha sostenido que su objetivo es crear una zona de amortiguación para proteger el norte de Israel de los ataques de Hezbolá, un grupo musulmán chiíta respaldado por Irán.

Hezbolá acusó a Israel de atacar a civiles y destruir viviendas, incumpliendo la tregua, y dijo que había disparado contra una posición en el norte de Israel que había estado atacando el sur del Líbano.

El ejército israelí había dicho antes que atacó el lanzador desde el que se dispararon los cohetes, pero no respondió a la pregunta de si el ataque anunciado por Hezbolá era el mismo que el que el ejército israelí había anunciado antes.

El jueves, Estados Unidos acogerá conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y el Líbano, país que se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo cuando Hezbolá abrió fuego en apoyo de Teherán en el conflicto regional.