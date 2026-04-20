Irán asegura a Pakistán que "violación de alto el fuego" de EU es un obstáculo para diplomacia

El ⁠ministro de ⁠Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, comunicó ⁠a su ⁠par pakistaní, Ishaq Dar, que las "continuas violaciones del alto el fuego" por parte de Estados Unidos constituyen un obstáculo importante para la continuación del proceso diplomático, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní publicado el lunes.

Araqchi comunicó a ⁠Dar en ⁠una ⁠conversación telefónica que Irán, tras ⁠tener en cuenta todos los aspectos del asunto, decidirá cómo proceder en adelante.

Por su parte, el presidente del Parlamento de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló que Irán está dispuesto a jugar "nuevas cartas en el campo de batalla" si se reanuda la guerra.

"No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla", escribió en la red social X.

A su vez, el presidente Donald Trump afirmó que no levantará el bloqueo naval de Estados Unidos de los puertos de Irán hasta que no haya un acuerdo de paz con Teherán.

"EL BLOQUEO, que no levantaremos hasta que haya un 'ACUERDO', está destruyendo completamente Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso en el corto plazo", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.