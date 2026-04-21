Puentes de Mayo 2026: ¿Qué días no hay clases según la SEP?

Estamos por iniciar el mes de mayo y, con ello, hay fechas a considerar en las que los estudiantes de educación básica no tendrán clases debido a feriados y a la realización del Consejo Técnico Escolar.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá tres días de suspensión de labores docentes y un día de Consejo Técnico en mayo.

Los días en los que habrá suspensión de actividades docentes y, por tanto, no habrá clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria son:

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo .

Martes 5 de mayo: Batalla de Puebla .

. Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

En cuanto a los días de Consejo Técnico, en este mes solo será el viernes 29 de mayo.

El 10 de mayo, Día de las Madres, ¿hay clases?

Como este año el Día de las Madres cae en domingo, no habrá clases; pero cabe destacar que este no es un día de asueto oficial, es decir, no está estipulado por la ley o por el Calendario Escolar de la SEP como de descanso obligatorio, aunque varias escuelas organizan festivales para conmemorar el día.

¿Qué otros días de descanso tendrán los alumnos de educación básica en lo que resta del Ciclo Escolar 2025-2026?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, el cual culmina oficialmente en julio, los estudiantes aún tienen fechas importantes que marcar en la agenda antes de concluir el ciclo. Durante el mes de junio, se llevará a cabo la última sesión del Consejo Técnico Escolar el viernes 26, por lo que ese día no habrá clases para el nivel de educación básica.

Finalmente, el 15 de julio marcará el cierre oficial de clases. A partir de esa fecha, dará inicio el receso escolar —comúnmente conocido como vacaciones de verano—, permitiendo que los alumnos disfruten del resto del mes en un descanso total antes de iniciar el próximo ciclo escolar.

¿Qué días no se laboran en mayo de 2026?

Para los trabajadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, solo el viernes 1 de mayo (Día del Trabajo) se considera como descanso obligatorio.

En caso de laborar ese día, el patrón deberá pagar al trabajador —independientemente del salario que le corresponda por el descanso— un salario doble por el servicio prestado, es decir, el trabajador deberá recibir el triple del salario por ese día.

Cabe recordar que la ley también indica que, en caso de tener que laborar en un día de descanso obligatorio, los trabajadores y los patrones determinarán el número de personas que deban prestar sus servicios; en caso de no llegar a un acuerdo, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la de Conciliación y Arbitraje.

¿Qué otros días de descanso obligatorio quedan en 2026?

Para el 2026, además del 1 de mayo, quedan tres días de descanso obligatorio. Aquí te dejamos las fechas: