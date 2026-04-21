Pronóstico de inflación hila 3 quincenas al alza; analistas esperan pausa de Banxico en mayo: Encuesta Citi

El consenso de expectativas para la inflación de México para este año se encuentra en 4.26%, una previsión que incorpora una tercera alza quincenal consecutiva, según los resultados de la Encuesta que aplicó Citi entre 36 especialistas.

Esta nueva expectativa se convirtió en la más alta recabada por la encuesta para la variación anual de precios generales en lo que va del año y sigue alejándose del 4% que proyectaron los mismos pronosticadores en la primera encuesta del 2026, divulgada el 6 de enero.

De acuerdo con la información, los analistas mantuvieron sin cambio su expectativa para la inflación subyacente, en 4.20%, tal como estimaron en la encuesta del 7 de abril, lo que también está por arriba del 4% que previeron en la encuesta del arranque del año.

La inflación subyacente elimina de la medición los precios más volátiles de los bienes y servicios como energéticos y alimentos y ha mantenido un avance desde el 4.5% que tocó en febrero pasado y se moderó a 4.45% para la lectura de marzo de este año.

La encuesta de Citi recoge las proyecciones sobre el impacto que tendrá en México la evolución del conflicto bélico en Medio Oriente que cumple dos meses este 28 de abril. También incorpora el diagnóstico que están haciendo organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la semana pasada en su reunión de Primavera asentó que los precios de energéticos terminarán presionando los de fertilizantes inflación de alimentos.

Treinta y cinco de los 36 especialistas consultados anticipan que la inflación cerrará arriba de 4%. El 20 de marzo eran solo ocho, lo que implica que en poco más de un mes casi se multiplicó por 4.5 el número de analistas que prevé una inflación fuera del rango permisible alrededor del objetivo del banco central.