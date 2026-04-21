Wall Street retrocede al acercarse el fin del alto el fuego en Oriente Medio

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con caídas moderadas las negociaciones de este martes. Los inversionistas actuaron nerviosos, pese a buenos resultados trimestrales, ya que se acerca el fin del alto el fuego en Oriente Medio sin señales de nuevos diálogos.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.59% a 49,149.38 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, retrocedió 0.63% a 7,064.01. El Nasdaq Composite tecnológico perdió 0.59% en 24,259.96 unidades.

Si bien el gobierno estadounidense se ha mostrado confiado en que Irán aceptará volver a las negociaciones, el presidente Donald Trump ⁠dijo que no desea prorrogar el alto el fuego, que expira esta semana, y que el ejército estaba "listo para intervenir" si no hay más diálogos.

La agencia Reuters informó ayer que el gobierno iraní estaba estudiando la posibilidad de que sus representantes tengan una reunión con un equipo estadounidense en Pakistán para buscar un acuerdo, pero el bloqueo a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz era un obstáculo.

"Trump sigue elevando la presión al calificar el bloqueo como "éxito tremendo" y advertir que el ejército está listo para intervenir si no se logra un acuerdo y rechazando cualquier extensión de la tregua", dijo Laura Torres, directora de inversiones de la gestora IMB Capital Quants.

Sólo el sector de energía (+1.31%) subió entre los 11 principales sectores del S&P, gracias a un alza de 4% en los precios del petróleo que llevó a las referencias sobre 90 dólares. Las caídas fueron lideradas por los sectores de bienes raíces (-1.95%) y servicios públicos (-1.75%).

Al interior del índice Dow Jones, la mayoría de los valores cayeron. Contrario a la tendencia, la acción de la aseguradora médica UnitedHealth (+6.96%) se disparó tras presentar un reporte trimestral mejor a lo esperado, que llevó a varias corredurías a mejorar precios objetivo.

Entre los peores valores del índice hoy se ubicó Apple (-2.52%) después de confirmar el relevo en la dirección de la empresa tras el retiro de su CEO, Tim Cook. "Reemplazar a una figura de ese tamaño siempre genera incertidumbre", dijo en un reporte el broker Excent Capital.

"Con un plan de transición claro y Cook aún presente como chairman, el impacto debería ser limitado. Wall Street reconoce en John Ternus el perfil técnico y la visión de producto que Apple necesita", dijo Andrés Espinosa, gerente de desarrollo de negocios de Excent Capital.