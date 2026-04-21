Paraguay recibirá un primer grupo de migrantes de otros países deportados por EU

Paraguay recibirá este jueves a un primer grupo de 25 migrantes de otros países deportados de Estados Unidos, en virtud de un acuerdo de cooperación firmado este año entre ambas naciones, informó el ministerio de Relaciones Exteriores.

El acuerdo contempla inicialmente recibir hasta 25 personas por mes a las que se les brindará alojamiento, alimentación y atención sanitaria, dijo en rueda de prensa Carlos Vera, presidente de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare). El primer grupo será de migrantes de países de la región.

"Estos migrantes no tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos (...) la intención de esta colaboración es facilitar el regreso de estas personas a sus países de origen de manera segura y ordenada", dijo el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Asunción, Robert Alter.

Paraguay es el último de una serie de países de la región en recibir migrantes de otros países enviados desde Estados Unidos como parte de la campaña de deportaciones masivas del Gobierno del presidente Donald Trump.

El acuerdo que permite la llegada de deportados fue suscrito en febrero, en el marco de una visita del canciller paraguayo Rubén Ramírez a Washington.