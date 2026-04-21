Karol G regresa a México con el ‘Tropicoqueta Tour 2026’: Fechas, preventa y todo lo que debes saber

La cantante colombiana Karol G anunció su nueva gira mundial Tropicoqueta Tour 2026 tras su participación en Coachella, donde se consolidó como una de las artistas latinas más influyentes a nivel global.

El tour recorrerá países de Europa y América, incluyendo España, Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia y México.

Fechas confirmadas en México

Hasta el momento, la gira contempla dos presentaciones en el país, a diferencia de su última gira en la que tuvo tres fechas, no se descarta la apertura de nuevas fechas, dependiendo de la demanda en la preventa.

6 de noviembre de 2026, Estadio BBVA, Monterrey

13 de noviembre de 2026, Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Preventa y venta de boletos

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma Ticketmaster bajo el siguiente esquema:

Preventa: 29 de abril de 2026, de 14:00 a 23:59 horas (exclusiva para tarjetas Mastercard )

Venta general: 30 de abril de 2026 a partir de las 14:00 horas

Hasta el momento, los precios aún no han sido confirmados, aunque se estima que podrían variar dependiendo de la zona y la demanda.

Última visita de Karol G a México

La última vez que Karol G se presentó en México fue en 2023, como parte de su exitosa gira Mañana Será Bonito Tour.

En esa ocasión, la artista ofreció múltiples conciertos en el país, incluyendo:

3 fechas en Ciudad de México en el Estadio Azteca

2 fechas en Monterrey

2 fechas en Guadalajara

En total, sumó al menos 7 conciertos en México, todos con alta demanda y llenos totales, consolidando su éxito con el público mexicano.

Un regreso esperado por sus fans

El anuncio del Tropicoqueta Tour 2026 ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes esperan un espectáculo que combine los éxitos de su carrera con nuevas propuestas musicales.

Con este regreso, Karol G reafirma a México como una de sus plazas más importantes en América Latina, en medio de una gira que promete ser una de las más ambiciosas de su trayectoria.

De promesa urbana a ícono global: el ascenso de Karol G

El crecimiento de Karol G en la industria musical ha sido uno de los más destacados de la última década, especialmente como mujer latina en un género históricamente dominado por hombres.

Desde sus inicios en el reguetón y el pop urbano, la cantante colombiana ha logrado posicionarse como una figura clave del movimiento latino a nivel internacional, rompiendo barreras en mercados tradicionalmente dominados por artistas anglosajones.

Su consolidación llegó con álbumes como Mañana Será Bonito, que no solo lideraron listas globales, sino que también marcaron un hito al convertirla en una de las primeras artistas latinas en encabezar rankings internacionales con un proyecto en español.

Presencia latina en Coachella

El punto más alto de este ascenso se reflejó en su participación como headliner en Coachella 2026, donde hizo historia como una de las primeras mujeres latinas en liderar el cartel del festival, uno de los escenarios más influyentes de la música global.

Además de su impacto comercial, Karol G ha impulsado una narrativa de empoderamiento femenino dentro del género urbano, abriendo camino para nuevas generaciones de artistas latinas y ampliando la representación en la industria.

Su evolución artística y su conexión con el público la han convertido en una de las figuras más influyentes del panorama musical actual que la consolida como una artista de alcance global de la música latina.