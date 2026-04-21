Bachelet reafirma la defensa de la mujer, pese a oposición en EU a su candidatura en la ONU

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, remarcó su compromiso con los derechos de la mujer en su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de los llamamientos a Washington para que vete su postulación debido a su postura a favor del aborto.

Bachelet, de 74 años, es una de los cuatro candidatos que compiten por dirigir la atribulada organización mundial a partir de 2027, dijo que había leído una carta de más de dos decenas de legisladores republicanos estadounidenses en la que la acusaban de haber "dado prioridad a una agenda abortista extrema" y pedían a Estados Unidos que vetara su candidatura.

"Siempre estaré del lado de las mujeres", dijo la dos veces presidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y dijo que, como secretaria general, su labor consistiría en garantizar que se apliquen las agendas de la ONU en materia de derechos de la mujer.

"Tenemos que seguir avanzando en materia de derechos de la mujer".

El enviado de Washington ante la ONU, Mike Waltz, pareció este mes torpedear su candidatura al afirmar que compartía las preocupaciones sobre su idoneidad.

Bachelet se enfrenta al argentino Rafael Grossi, a la costarricense Rebeca Grynspan y al senegalés Macky Sall por un mandato de cinco años al frente de la ONU, integrada por 193 miembros, que puede prorrogarse por otros cinco.

Aunque son los únicos candidatos declarados hasta ahora, otros pueden sumarse a la carrera en los próximos meses.

El próximo líder de la ONU se enfrentará a la enorme tarea de revitalizar una organización en crisis, cuya importancia ha disminuido significativamente.

Hay muchos menos candidatos para el puesto que en 2016, cuando el actual secretario general, el portugués António Guterres, fue elegido de entre un grupo de 13 aspirantes.

En los 80 años de historia de la ONU nunca se ha elegido a una mujer, y la tradición dicta que el cargo rote entre regiones, siendo América Latina la siguiente en la lista.

Otra regla no escrita es que el secretario general nunca procede de ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU —Reino Unido, China, Francia, Rusia y Estados Unidos— para evitar una concentración excesiva de poder, aunque su respaldo es crucial en un proceso de selección largo y complejo.

En marzo, el propio país de Bachelet retiró su respaldo a su candidatura, después de que asumió un nuevo Gobierno de extrema derecha, pero ha conservado el apoyo de Brasil y México.