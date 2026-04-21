A semanas del Mundial 2026, consumo en México suma tres caídas y baja 0.6% en marzo: BBVA Research

A casi dos meses de que inicie el Mundial de Fútbol 2026, el consumo en México se mantiene débil, ya que en marzo ligó su tercer mes de caídas lo que refleja la cautela entre los consumidores.

Según el Indicador de Consumo Big Data de BBVA Research, la caída mensual fue de 0.6% en términos reales y con cifras desestacionalizadas.

Considerando el dato de marzo, el indicador muestra que el consumo ha caído en promedio 2.0% en lo que va de 2026 frente al mismo periodo de 2025, lo que implica una diferencia de 9.9 puntos porcentuales.

“Si bien la Copa del Mundo 2026 implicará un impulso al gasto privado durante el segundo trimestre del 2026, consideramos que este efecto será de naturaleza temporal”, expuso la economista Principal en BBVA Research, Saidé Salazar.

Anticipó que para la segunda mitad del año, el panorama apunta nuevamente a un crecimiento moderado del gasto de los hogares, en un contexto marcado por la persistente incertidumbre, un menor dinamismo de la masa salarial real y un deterioro en las expectativas de los consumidores.

De acuerdo con el reporte, el debilitamiento del consumo se presenta tanto en bienes como en servicios, siendo hoteles y restaurantes los negocios más afectados.

El segmento hotelero cayó 4.6% mensual en marzo y acumula una contracción anual de 12.2%, mientras que el gasto en restaurantes retrocedió 1.7% en marzo respecto a febrero y 8.4% anual.

En tanto, en el consumo de bienes el desempeño es desigual. El gasto en alimentos disminuyó 0.4% mensual, aunque mostró un crecimiento anual de 4.3 por ciento.

Por su parte, el consumo en productos para el cuidado de la salud se mantuvo prácticamente sin cambios en el mes de marzo, con un ligero avance de 0.1% en comparación con febrero.

Por tipo de canal, el comercio electrónico mostró una ligera recuperación con un crecimiento mensual de 0.7%, luego de dos caídas consecutivas, aunque en la comparación anual aún presenta una contracción de 3.1 por ciento.

El gasto en establecimientos físicos se estancó en marzo y registró una caída de 4.4% respecto al año previo.

“No obstante, en la segunda mitad del año el consumo de los hogares podría enfrentar vientos en contra si persiste el entorno de incertidumbre global, lo que podría traducirse en menor demanda interna, lento crecimiento de la masa salarial real y deterioro de las expectativas de los hogares”, finalizó Saidé Salazar.