Precios del petróleo y gas suben con fuerza por freno a la producción en Oriente Medio

Los precios del ⁠petróleo y el gas subieron el lunes por el temor a un conflicto largo en Oriente Medio tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán, que obligaron al cierre ⁠de instalaciones de petróleo y gas ⁠en toda la región e interrumpieron el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Un aumento sostenido de los precios del petróleo pondría en peligro la recuperación económica mundial y avivaría la inflación y podría hacer subir los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos, un riesgo para el presidente estadounidense Donald Trump y su Partido Republicano antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los futuros del crudo Brent subieron un 13%, a 82.37 dólares el barril, su nivel más alto desde enero de 2025, antes de cerrar con un alza de 4.87 dólares, o un 6.68%, a 77.74 dólares el barril.

El West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cerró en 71.23 dólares, con un alza de 4.21 dólares, o un 6.28%. El contrato llegó a subir más de un 12%, a 75.33 dólares, su nivel más alto desde junio.

"Si bien no sabemos dónde terminarán estas interrupciones ni cómo se resolverá finalmente el conflicto, el resultado a corto plazo probablemente sea una mayor volatilidad en los mercados energéticos mundiales y un posible desvío de los cargamentos globales de petróleo y gas", dijo Kenny Zhu, analista de investigación de Global X.

Zhu dijo, sin embargo, que el complejo energético de América del Norte estaba bien posicionado para cubrir las perturbaciones en caso de que haya impactos duraderos en el ⁠comercio energético mundial. El aumento del petróleo al reiniciarse las ⁠operaciones después del fin de semana fue menor ⁠de lo que algunos esperaban. El domingo, algunos analistas habían pronosticado que abriría sobre los 90 dólares el barril ⁠y más cerca de los 100 dólares.

El lunes, Arabia Saudita cerró su mayor refinería de petróleo del país tras un ataque con drones. Qatar detuvo la producción de gas natural licuado (GNL) y la empresa estatal QatarEnergy se disponía a declarar fuerza mayor en los envíos de GNL.

La creciente confrontación con Irán también dejó 150 barcos varados en el estrecho de Ormuz tras la muerte de un marinero y al menos tres petroleros dañados.

Parte del petróleo crudo procedente de algunos de los mayores países productores del ⁠mundo, entre ellos Arabia Saudita, Irak e Irán, se transporta a través del estrecho.

Los precios del gas natural licuado asiático subieron casi un 39% el lunes.