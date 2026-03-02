Los cuatro objetivos de Donald Trump para la guerra contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump expuso este lunes por primera vez una lista precisa de cuatro objetivos para la guerra en Irán, en una declaración realizada en la Casa Blanca.

Para justificar la operación militar lanzada el sábado, aseguró que había aprovechado la "última y mejor oportunidad" para atacar.

"Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán", declaró Trump, quien habló sobre el conflicto antes de una ceremonia de entrega de condecoraciones.

"Segundo, estamos aniquilando su Armada", añadió.

"Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear", continuó.

"Por último, estamos garantizando que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras", concluyó Trump, en referencia a los grupos armados vinculados a Teherán en Oriente Medio, como el Hezbolá libanés o el Hamás palestino.