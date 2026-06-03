Trump confirma que llamó "loco" a Netanyahu y que le gustaría reunirse con Mojtaba Jamenei

El presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció haber llamado "loco" al ⁠primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una conversación telefónica plagada de palabrotas sobre los combates en Líbano, en un momento ⁠en que Washington intentaba negociar el ⁠fin de las hostilidades con Irán.

En una entrevista emitida el miércoles, se le preguntó a Trump si había llamado "jodidamente loco" al veterano líder israelí y lo había acusado de ingratitud, parafraseando un informe de Axios.

"Lo hice", afirmó Trump en el podcast "Pod Force One". "No diría que estaba enfadado. Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con Líbano, ya sabes".

A continuación afirmó que se lleva bien con Netanyahu.

Según el informe de Axios, que citó a un funcionario estadounidense no identificado, Trump le dijo a Netanyahu en una llamada el lunes: "Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto".

Trump dijo en la entrevista: "En algún momento le dije: "Bibi, tenemos que parar esto. ⁠Tenemos que detenerlo"".

Irán ha dicho ⁠que no aceptará un ⁠acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra que Trump ⁠y Netanyahu iniciaron a finales de febrero, a menos que el alto el fuego se extienda también al Líbano, país que Israel invadió en marzo en persecución de la milicia de Hezbolá, alineada con Irán, que disparó a través de la frontera en apoyo de Teherán.

Trump se enfadó cuando se le preguntó ⁠si Netanyahu le había "engañado" para que atacara a Irán, y dijo que sus críticos son "el enemigo".

Trump dice que querría reunirse con el líder iraní Mojtaba Jamenei

Donald Trump también dijo que querría reunirse con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, segun una entrevista publicada este miércoles.

"Me gustaría reunirme con él, y probablemente nos encontremos en algún momento, depende de cómo vaya todo", declaró el mandatario en una entrevista en el sitio web New York Post.

El martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos consideraba a Mojtaba Jamenei como "vivo" y "cada vez más implicado" en la dirección de la República Islámica.

Irán y Estados Unidos se acusaron mutuamente este miércoles de violar la frágil tregua con ataques cruzados en el Golfo, donde proyectiles de Teherán golpearon el aeropuerto de Kuwait y mataron a una persona.