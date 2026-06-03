Estados Unidos e Irán lanzan nuevos ataques

Washington/Teherán. Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques con misiles y drones, poniendo aún más en peligro los esfuerzos por lograr un nuevo acuerdo de alto el fuego.

Las fuerzas estadounidenses repelieron varios ataques iraníes en la zona del Golfo, donde interceptaron misiles dirigidos contra Baréin y drones que apuntaban a embarcaciones civiles, informó el martes el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio.

“Irán lanzó varios misiles balísticos contra países de la región, pero todos fallaron en sus objetivos”, según un comunicado en X del mando militar estadounidense.

“Dos misiles iraníes disparados hacia Kuwait cayeron antes de alcanzar el territorio o se desintegraron en pleno vuelo, y tres misiles lanzados contra Baréin fueron inmediatamente interceptados por las defensas aéreas estadounidenses y bareiní”, precisó la fuente.

Antes de eso, el ejército estadounidense había "derribado tres drones" que fueron lanzados por Irán contra embarcaciones civiles que navegaban legítimamente en las aguas regionales.

En respuesta, el mando militar para Oriente Medio afirmó que llevó "a cabo ataques en legítima defensa" contra objetivos terrestres en la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Según los medios estatales iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país atacó el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, ubicado en Bahréin, así como una base aérea y helicópteros en un país regional no especificado, utilizando misiles y drones en respuesta a lo que el CGRI describió como un ataque estadounidense a una torre de comunicaciones al sur de Qeshm.

No obstante, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) negó dichas afirmaciones.

Irán y Estados Unidos anunciaron la semana pasada que habían alcanzado un acuerdo preliminar para detener la guerra, pero ambas partes aún no han ratificado el acuerdo.

Los medios iraníes informaron que Teherán no se ha comunicado con Washington durante varios días, pero el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las negociaciones no se han detenido.

Renunciar a actividad nuclear

El secretario del Estado, Marco Rubio, dijo el martes que cree que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está cada vez más implicado en las negociaciones con Washington.

“Creo que hay indicios de que está participando cada vez más, en algún nivel”, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Rubio expresó su esperanza de lograr un acuerdo con Irán, al tiempo que insistió en que Teherán debe limitar severamente su programa nuclear para que se levanten las sanciones.

Asimismo, advirtió que Irán debe aceptar reabrir el estrecho de Ormuz, la vía principal marítima para el petróleo y el gas del Golfo.

“Tienen que anunciar con toda claridad: 'El estrecho está ahora abierto, no estamos cobrando ningún peaje'”, aseveró. Además, señaló, “tienen que aceptar negociar severas y prolongadas limitaciones y/o la cancelación de la actividad de enriquecimiento”.

Trump ha reiterado que impedir que Irán adquiera armas nucleares es su máxima prioridad.