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Trump afirma que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares
Donald Trump dijo que Irán ha aceptado no poseer armas nucleares y que el ayatolá de Irán participa en las negociaciones con Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Irán ha aceptado no poseer armas nucleares y que el ayatolá de Irán participa en las negociaciones con Washington.
"Ya han acordado que no van a tener armas nucleares", dijo Trump este miércoles en una entrevista para un podcast, al hablar sobre Irán.
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