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El Economista
Geopolítica

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Trump afirma que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares

Donald ‌Trump dijo que ⁠Irán ‌ha ​aceptado no ​poseer armas nucleares y que el ayatolá ‌de ​Irán participa en las negociaciones con Washington.

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Foto: Reuters

Reuters

El ⁠presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, ⁠dijo este miércoles que ⁠Irán ha aceptado no poseer armas nucleares y que el ayatolá de Irán participa en las negociaciones con Washington.

"Ya han acordado que no van a tener armas nucleares", dijo Trump este miércoles ⁠en una ⁠entrevista ⁠para un podcast, ⁠al hablar sobre Irán.

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