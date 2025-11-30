Precios del petróleo caen por cuarto mes al hilo, su racha más larga en 2 años

Los marcadores de crudo acumularon su cuarta caída mensual en noviembre en medio de la preocupación por el exceso de oferta, al tiempo que el mercado sigue de cerca las negociaciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, en busca de señales que puedan aliviar las sanciones a los flujos de energía de Rusia.

Los futuros del crudo Brent con vencimiento en enero cerraron la jornada del viernes con una pérdida de 14 centavos, o 0.22%, a 63.20 dólares el barril. El crudo estadounidense WTI cerró en 58.55 dólares por barril, un retroceso de 0.17%, equivalente a 10 centavos.

A pesar de haber subido alrededor de 1% durante la semana, ambos contratos cerraron a la baja por cuarto mes consecutivo, su racha perdedora más larga desde 2023, ya que las expectativas de una mayor oferta mundial pesaron sobre los precios.

“Los precios del crudo registraron su mayor racha de pérdidas mensuales desde 2023, presionados por el aumento de la oferta de productores tanto fuera como cada vez más dentro del grupo OPEP+”, dijeron los analistas de Saxo Bank en una nota del viernes.

En su comparación mensual el Brent cayó 2.77%, seguido por el WTI que retrocedió 3.98%; la más rezagada fue la mezcla mexicana de exportación con 4.31 por ciento.

En lo que va de 2025 el WTI pierde 16.57, el Brent 15.33% y la mezcla mexicana 15.61 por ciento

“La fortaleza de los márgenes de ganancia en la refinación de combustible ha apoyado la demanda de crudo en algunos lugares, pero el impacto bajista de un superávit de petróleo esperado está presionando los precios”, dijo el analista de Rystad, Janiv Shah.

La producción de crudo de Estados Unidos aumentó 44,000 barriles por día en septiembre a un récord de 13.84 millones de bpd, según datos de la Administración de Información de Energía el viernes, lo que profundiza las preocupaciones de que el mercado se dirige hacia un superávit.

Una encuesta a analistas mostró que esperan que el precio promedio del Brent sea de 62.23 dólares por barril en 2026, inferior al pronóstico de octubre. El precio de referencia ha promediado 68.80 dólares por barril en lo que va de 2025, según datos de LSEG.

Las señales de que un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podría estar cerca hicieron caer bruscamente los precios del petróleo a principios de la semana pasada, pero se recuperaron en las tres últimas sesiones a medida que se alargaban las negociaciones.

“Los futuros habían estado anticipando algún tipo de acuerdo de paz que ha mantenido la presión sobre los precios”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de Operaciones de BOK Financial, en una nota el viernes. “Aun así, se sabe poco en este momento, y la falta de acuerdo probablemente significará sanciones aún más severas a las exportaciones de petróleo de Rusia”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense Donald Trump podría servir de base para futuros acuerdos, a la vez que indica una apertura a las negociaciones. Se espera que el enviado presidencial estadounidense, Steve Vittkov, visite Moscú la próxima semana. (Con información de Reuters)