Peso mexicano cae levemente contra el dólar tras tocar su mejor nivel en seis semanas

El peso mexicano perdió terreno levemente contra el dólar este jueves, tras seis jornadas consecutivas con ganancias. En el regreso a la normalidad de las actividades del gobierno de Estados Unidos, tras 42 días de paro, el cruce subió desde un mínimo de seis semanas.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.3215 unidades por dólar. Frente a un cierre de 18.3100 unidades, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), significó para la moneda una pérdida de 1.15 centavos, que son equivalentes a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.3370 unidades y un nivel mínimo de 18.2530. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, caía 0.33% a 99.14 puntos.

Hoy, el peso mexicano fue favorecido más temprano por el retroceso del dólar, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden para finalizar con el cierre del gobierno, lo que impulsaba en la apertura a las divisas de emergentes, según Monex.

Este entusiasmo en los mercados por la reapertura del gobierno federal estadounidense, tras el cierre más largo en la historia del país, llevó al peso a tocar hoy su mejor nivel en seis semanas. Acumulaba seis sesiones de apreciación, ganando 35 centavos o 1.86 por ciento.

La reapertura del gobierno estadounidense permitirá, entre otras actividades, que se retome la divulgación de indicadores oficiales, cuyo aplazamiento por más de un mes había alimentado las dudas sobre las próximas decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.

"Los inversionistas estarán atentos al calendario de publicaciones de la Oficina de Datos de Estados Unidos. Lo más probable es que los indicadores de empleo e inflación empiecen a publicarse hasta la siguiente semana", afirmó Grupo Financiero Actinver en un reporte.