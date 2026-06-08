Petróleo subió tras freno a ataques entre Israel e Irán

Los precios del petróleo cerraron con un alza de 1 dólar después de haber subido más del 5% al inicio de la sesión del lunes, luego de que Irán e Israel anunciaron que habían detenido los ataques mutuos tras un llamamiento del presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, Teherán afirmó que reanudaría los ataques si Israel seguía atacando a Hezbolá en el Líbano.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 1.16 dólares, o 1.25%, a 94.25 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subieron 76 centavos, o 0.84% a 91.30 dólares.

Los precios subieron más de 5% a primera hora del lunes después de que los renovados ataques israelíes contra Irán y los ataques contra el Líbano redujeran las esperanzas de un fin inminente a la guerra en general.

El Brent subió alrededor de 31% desde la víspera del conflicto, hace 100 días, mientras que el WTI subió alrededor de 37%; en abril, el Brent alcanzó un máximo de 126 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 89.68 dólares el barril, un incremento de 1.54% o 1.36 dólares, según datos de Petróleos Mexicanos.

Israel atacó una planta petroquímica en el suroeste de Irán que, según afirmó, se utilizaba para producir misiles balísticos, y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que el país respondió con un ataque dirigido contra una instalación israelí en la ciudad de Haifa.

El intercambio de ataques se produjo tras los bombardeos israelíes contra bastiones de Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en Beirut durante el fin de semana. Teherán ha reiterado en varias ocasiones que cualquier acuerdo con Washington para poner fin al conflicto debe incluir el cese de la campaña israelí en el Líbano.

Debido a las huelgas, a los inversionistas les preocupaba que los flujos a través del Estrecho de Ormuz seguirían restringidos durante más tiempo, declaró Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Esmail Qaani, afirmó que se establecerá un nuevo cinturón de seguridad desde el Estrecho de Ormuz hasta el Estrecho de Bab el-Mandeb, frente a las costas de Yemen, y desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo.