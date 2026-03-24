Petróleo sube ante escepticismo de negociaciones entre EU e Irán; Brent supera los 104 dólares

Los precios del petróleo repuntaron el martes luego de una dura caída el día anterior, porque los operadores dudan que se acerque el fin de la guerra en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo subió un 4.55% hasta 104.49 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes, ganó un 4.79% hasta 92.35 dólares.

"Una escalada (en Medio Oriente) aún nos amenaza y no hay una solución a la vista ni una reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Irán e Israel intercambiaron de nuevo ataques el martes.

El presidente Donald Trump reiteró que se negocia "en este momento" con Irán un cese al fuego. El lunes, comentarios similares del mandatario hicieron caer el precio del crudo.

El presidente del parlamento iraní desmintió en X que haya una negociación con Estados Unidos y lo describió como "información falsa" para "manipular a los mercados financieros y petroleros".

"La idea de que Trump puede actuar solo e influir en el curso de los acontecimientos no se sostiene si la parte contraria se niega a cooperar", dijo Ipek Ozkardeskaya, analista en Swissquote.

"Habrá momentos como el de ayer, cuando veamos retrocesos con la esperanza de que la situación se resuelva", dijo Kilduff. "Pero la crisis energética sigue perfilándose", agregó.