Barra Mexicana, Colegio de Abogados y UAEMEX firman convenio de colaboración

Toluca, Estado de México, 3 de junio de 2026.– En la Sala Ignacio Manuel Altamirano del Edificio de Rectoría de la UAEMEX, se llevó a cabo una ceremonia académica y jurídica de gran relevancia, que reunió a destacadas personalidades del ámbito universitario y del ejercicio profesional del Derecho.

Durante el evento se formalizó la firma de un convenio de colaboración entre la “Barra Mexicana, Colegio de Abogados”, Capítulo Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, con el propósito de fortalecer los vínculos de cooperación académica, profesional y de investigación, así como impulsar actividades conjuntas que contribuyan a la formación integral de estudiantes y profesionales del Derecho.

Como parte del programa, se presentó la conferencia magistral “La Codificación del Derecho Mexicano”, impartida por el Dr. Oscar Cruz Barney, reconocido jurista e investigador.

Asimismo, se realizó la entrega del Premio a la Trayectoria Profesional al Dr. Ricardo Sodi Cuéllar, en reconocimiento a su destacada trayectoria, aportaciones al fortalecimiento del Estado de Derecho y compromiso con la impartición de justicia y la formación de nuevas generaciones de profesionistas, principalmente en el Estado de México.

Durante la ceremonia, autoridades y representantes de las instituciones participantes coincidieron en señalar que la colaboración entre la academia y los organismos profesionales constituye un elemento fundamental para enfrentar los desafíos contemporáneos del ámbito jurídico y promover una cultura de legalidad, ética y excelencia profesional.

Durante la firma del convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Estado de México, el Lic. Rafael González Cubas, presidente del Capítulo Estado de México y Notario Público 176, destacó que esta alianza representa un compromiso conjunto para fortalecer la educación jurídica, la investigación, la ética profesional y el Estado de Derecho.

En su mensaje, resaltó la trayectoria histórica y el legado institucional de ambas organizaciones, subrayando que la colaboración permitirá impulsar programas académicos, actividades de formación profesional y espacios de vinculación que beneficiarán a estudiantes, abogados y a la sociedad en general.

Asimismo, señaló que, ante los retos contemporáneos, la cooperación entre la academia y los colegios profesionales es fundamental para formar juristas mejor preparados, fortalecer las instituciones y contribuir a la construcción de una sociedad más justa.