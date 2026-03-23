Cese al fuego por cinco días, hace caer al petróleo cerca de 11%

Los precios del petróleo cayeron alrededor de 11% el lunes después de que el presidente estadounidense Donald Trump pospusiera cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas iraníes durante cinco días y buscó conversaciones para resolver las hostilidades en Medio Oriente, horas antes de una fecha límite que amenazaba con intensificar la guerra de cuatro semanas .

Los futuros del Brent cayeron 12.25 dólares, o 10.9%, para cerrar en 99.94 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense perdió 10.10 dólares, o 10.3%, para cerrar en 88.13 dólares. La mezcla mexicana de exportación cayó 11.31 dólares, un retroceso del 11.4% y se vendió en 87.9 dólares el barril.

Las fluctuaciones extremas de precios de las últimas semanas —el Brent cerró el viernes en su nivel más alto desde julio de 2022— impulsaron la volatilidad histórica o real de los futuros a 30 días de ambos crudos de referencia hasta su nivel más alto desde abril de 2022.

Los futuros de la gasolina y el diésel en Estados Unidos cayeron alrededor de un 10% el lunes, después de alcanzar el viernes su nivel más alto desde 2022.

Trump dijo que durante el último día se conversó entre Estados Unidos e Irán y que hubo "puntos importantes de acuerdo", y se podría llegar a un acuerdo para acabar con la guerra.

Luego de la apertura de los mercados asiáticos, la noche del lunes los precios del crudo mostraron una tendencia alcista, con el Brent ganando 4.3%, llegó a los 100 dólares por barril, en tanto que el WTI ganaba cerca de 4.3% y se mantenía ligeramente por encima de los 91 dólares el barril.

La Guardia Revolucionaria iraní había declarado que atacaría las centrales eléctricas de Israel y las que abastecen a las bases estadounidenses en toda la región del Golfo si Estados Unidos cumplía con la amenaza de Trump de "aniquilar" la red eléctrica de Irán.

La guerra dañó instalaciones energéticas en el Golfo y paralizó el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Dos buques cisterna con destino a la India navegaron el lunes por el estrecho de Ormuz transportando gas licuado de petróleo cargado en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, aunque el tráfico general a través de esta vía marítima crucial permaneció bloqueado.

Los analistas estiman una pérdida de entre 7 y 10 millones de barriles diarios en la producción de petróleo de Oriente Medio. La crisis en Oriente Medio es peor que las dos crisis del petróleo de la década de 1970 juntas , declaró el lunes Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía.

La escasez de suministro llevó a una suspensión temporal de las sanciones estadounidenses sobre el petróleo ruso e iraní que ya se encuentra en alta mar. Las refinerías indias reanudarán la compra de petróleo iraní, mientras que las refinerías de otros países asiáticos están estudiando la posibilidad de tomar una medida similar, según informaron operadores a Reuters.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró a CNBC que es "muy improbable" que Estados Unidos libere más petróleo de su Reserva Estratégica de Petróleo para calmar los mercados energéticos durante la guerra con Irán.

Alrededor del mundo

En Rusia, el puerto de Ust-Luga, en el mar Báltico, reanudó las cargas de petróleo tras levantarse la alerta por ataques con drones, según fuentes del sector, mientras que la vecina Primorsk permaneció cerrada tras los ataques aéreos, lo que agrava la escasez mundial.

En Estados Unidos, el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, declaró el lunes que es pronto para saber qué efecto tendrá en la inflación el impacto en los precios de la energía derivado de la guerra, y que sigue pensando que la baja de las tasas de interés están justificadas para apoyar el mercado laboral.

Los bancos centrales, como la Reserva Federal, controlan la inflación a través de las tasas de interés, réditos menores reducen en costo de endeudamiento de los consumidores, para impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo.

El transporte aéreo mundial sigue gravemente afectado por la guerra y se han quedado varaso decenas de miles de pasajeros en Oriente Medio.