Trump presume que Irán realizó un importante regalo en materia energética a Estados Unidos

El ⁠presidente Donald Trump dijo este martes que Irán había hecho una importante concesión a Estados Unidos en materia energética, calificándola de ⁠un avance positivo, aunque no ⁠ofreció detalles.

Trump sugirió que la concesión estaba relacionada con el estrecho de Ormuz, la vía marítima de tránsito de petróleo que Estados Unidos ha luchado por mantener abierta.

"Nos dieron un presente, y el regalo llegó hoy. Fue un presente muy importante, que vale una tremenda cantidad de dinero", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

"No era nuclear, estaba relacionado con el petróleo y el gas, y fue un gesto muy amable por su parte", agregó.

Trump, reiterando que sentía que Estados Unidos ya había ganado la guerra, indicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaba decepcionado por la rapidez con la que se había desarrollado la campaña.

"Pete no quería que se resolviera", dijo, pero no entregó más detalles. Trump afirmó que Estados Unidos estaba en conversaciones con "las personas ⁠apropiadas" en Irán con el fin ⁠de alcanzar un acuerdo para ⁠poner fin a las hostilidades, y añadió que los iraníes están ⁠muy interesados en llegar a un acuerdo.

"Estamos en negociaciones ahora" sobre Irán, dijo, pero no ofreció detalles, en particular sobre si los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner tenían previsto negociaciones esta semana.

Añadió que Witkoff, Kushner, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, participaban en las negociaciones.

Pakistán ha ⁠manifestado su disposición a acoger conversaciones entre Estados Unidos e Irán.